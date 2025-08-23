Vermoedelijke opstelling Ajax: Heitinga kiest voor basisdebutant tegen Heracles

Ajax lijkt zondag met een basisdebutant aan te gaan treden tegen Heracles Almelo. Trainer John Heitinga zou namelijk een basisplaats inruimen voor de duurste zomeraanwinst tot nu toe: . De entree van de Israëliër gaat naar verwachting ten koste van .

Ajax liep vorige week op bezoek bij Go Ahead Eagles tegen het eerst puntverlies van het nieuwe seizoen aan. In Deventer stond na 90 minuten een 2-2 gelijkspel op het scorebord, een stand die al bij rust bereikt was. Zondag kunnen de Amsterdammers zich in de eigen Johan Cruijff ArenA herpakken, als om 16.45 uur wordt afgetrapt tegen Heracles. De Almeloërs zijn na twee speelronden nog puntloos, na forse nederlagen tegen FC Utrecht (4-0) en NEC (1-4).

Artikel gaat verder onder video

Tegen Heracles kan Heitinga nog geen beroep doen op Bertand Traoré, Mika Godts en Aaron Bouwman, zo werd vrijdag al duidelijk. Josip Sutalo keert mogelijk wél terug in de wedstrijdselectie, wat eveneens zou kunnen gelden voor Brian Brobbey. Het duo kon dit seizoen door blessures nog niet in actie komen. Laatstgenoemde wordt volop gelinkt aan een zomers vertrek uit Amsterdam en lijkt in het gunstigste geval hoogstens als invaller minuten te kunnen maken.

Ten opzichte van het gelijkspel bij Go Ahead lijkt Heitinga zondag één nieuwe naam op het opstellingsformulier te gaan zetten: zomeraanwinst Gloukh. De Israeliër kwam zowel tegen Telstar als tegen de Eagles als invaller binnen de lijnen, maar zou tegen Heracles een middenveld moeten gaan vormen met Davy Klaassen en Kenneth Taylor. Het basisdebuut van Gloukh zou daardoor ten koste gaan van Mokio, die in Deventer een moeizame wedstrijd speelde en in de rust werd gewisseld door Heitinga.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Gloukh, Taylor; Berghuis, Weghorst, Moro