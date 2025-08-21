Ajax wil nog heel graag van één banneling af, maar er komt maar geen geïnteresseerde club

De bannelingen van Ajax zijn ondertussen bijna allemaal vertrokken uit Amsterdam of lijken op weg naar de uitgang. Maar van één speler komen Alex Kroes en Marijn Beuker maar niet af: . Volgens het Algemeen Dagblad is er weinig interesse in de verdediger.

Aan het einde van afgelopen seizoen gaf technisch directeur Kroes een signaal af door sommige Ajax-spelers 'te verbannen' uit de eerste selectie. Zij mochten niet op dezelfde momenten als de hoofdselectie trainen en ook niet op dezelfde tijden van faciliteiten gebruikmaken. Op die manier werd aan hen duidelijk gemaakt dat zij mochten uitkijken naar een nieuwe club. Van veel van die 'bannelingen' zijn de Amsterdammers ondertussen (tijdelijk) af, maar nog niet van iedereen.

De grootverdieners die Ajax een kleine maand het liefst zou slijten waren Chuba Akpom, Sivert Mannsverk, Ahmetcan Kaplan en Brian Brobbey. Waar Akpom is verhuurd aan Ipswich Town, dat bij promotie de spits móet overnemen, speelt Mannsverk dit seizoen tijdelijk bij het Sparta Praag van Brian Priske. Voor Brobbey is er ook voldoende interesse: Stade Rennes lijkt de voornaamste kandidaat, maar ook AS Roma, VfB Stuttgart en Sunderland houden de bonkige spits in de gaten. Een definitieve 'here we go' is echter nog wel ver weg.

Rond Kaplan blijft het echter rustig, weet het Algemeen Dagblad. Ajax hoopt nog van de Turkse jongeling af te komen, maar als dat niet lukt zal John Heitinga hem komend seizoen niet gaan gebruiken. De verkoop van Jorrel Hato en de verhuur van Dies Janse veranderen daarbij niks aan de situatie. Een extra linksbenige verdediger zou nog wel prettig zijn, maar als niemand meer wordt gehaald, worden ook Ko Itakura, Lucas Rosa en Jorthy Mokio opties voor de linksback-positie.