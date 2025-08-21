Live voetbal

Interesse voor Brobbey neemt enorm toe: spits van Ajax kan naar de Premier League

Ajax-spits Brian Brobbey
Foto: © Imago
3 reacties
Tijmen Gerritsen
21 augustus 2025, 08:07   Bijgewerkt: 09:04

Stade Rennes is niet de enige club die belangstelling heeft voor Brian Brobbey. Ook Lille wil de spits hebben, terwijl ook vanuit de Premier League en andere Europese competities de interesse toeneemt voor de aanvaller.

Dat melden het Algemeen Dagblad en De Telegraaf donderdagochtend. Stade Rennes was de eerste club die belangstelling toonde voor Brian Brobbey, maar nu komt daar Lille bij. De Franse nummer vijf van vorig seizoen hoopt Brobbey te overtuigen met het feit dat zij Europees voetbal (Europa League) spelen en Stade Rennes niet.

Artikel gaat verder onder video

Duidelijk is dat een deal met Stade Rennes nog niet in aantocht was omdat Brobbey op financieel én sportief vlak nog overtuigd worden van een stap naar de Franse Ligue 1. Dat leek lastig te worden, omdat steeds meer clubs hun oog laten vallen op de aanvaller. Zo zouden AS Roma, VfB Stuttgart en Sunderland hem volgen.

Lille hoopt Brobbey nu alsnog te overtuigen van een stap naar Frankrijk. De club weet in ieder geval wat Ajax verwacht: een totaalpakket van 25 miljoen euro én een percentage bij doorverkoop verlangen, zo schrijft De Telegraaf.

Welke club past het best bij Brian Brobbey?

Laden...
138 stemmen

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax bevestigt vertrek van peperdure middenvelder en bespaart flink

Ajax bevestigt vertrek van peperdure middenvelder en bespaart flink

  • Gisteren, 21:20
  • Gisteren, 21:20
Alex Kroes met op de achtergrond het logo van Ajax

'Ajax wil stunten met komst van PSG-middenvelder Carlos Soler'

  • Gisteren, 18:03
  • Gisteren, 18:03
PSV-trainer Peter Bosz

PSV meldt nóg een blessure na Twente-uit

  • Gisteren, 14:09
  • Gisteren, 14:09
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
CG
2.222 Reacties
758 Dagen lid
13.238 Likes
CG
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Geeft maar weer eens goed aan hoe goed hij écht is. Het is het gesleur en beleid bij Ajax wat hem zo onzeker heeft gemaakt terwijl hij echt meer kan als dat we denken !!

Vriendje Stokvis
1.157 Reacties
335 Dagen lid
7.852 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Dat denk ik ook.

Arena
157 Reacties
10 Dagen lid
616 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Grote belangstelling voor Brobbey. Ik had het niet verwacht maar het zou heel goed zijn voor hem zelf en ook voor Ajax als hij verkocht kan worden. Brobbey is bij Ajax vastgelopen en zou bij een nieuwe club weer helemaal kunnen opleven. Ik gun hem dat ook. Voor Ajax zou het ook gunstig zijn want dan kan er weer wat geinvesteerd worden. Hopelijk gaat het lukken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

CG
2.222 Reacties
758 Dagen lid
13.238 Likes
CG
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Geeft maar weer eens goed aan hoe goed hij écht is. Het is het gesleur en beleid bij Ajax wat hem zo onzeker heeft gemaakt terwijl hij echt meer kan als dat we denken !!

Vriendje Stokvis
1.157 Reacties
335 Dagen lid
7.852 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Dat denk ik ook.

Arena
157 Reacties
10 Dagen lid
616 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Grote belangstelling voor Brobbey. Ik had het niet verwacht maar het zou heel goed zijn voor hem zelf en ook voor Ajax als hij verkocht kan worden. Brobbey is bij Ajax vastgelopen en zou bij een nieuwe club weer helemaal kunnen opleven. Ik gun hem dat ook. Voor Ajax zou het ook gunstig zijn want dan kan er weer wat geinvesteerd worden. Hopelijk gaat het lukken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
-
-
2024/2025
Ajax
30
4
2023/2024
Ajax
30
18
2022/2023
Jong Ajax
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4
6
Ajax
2
2
4
7
Utrecht
2
3
3
8
NAC
2
-1
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel