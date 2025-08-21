Interesse voor Brobbey neemt enorm toe: spits van Ajax kan naar de Premier League

Stade Rennes is niet de enige club die belangstelling heeft voor . Ook Lille wil de spits hebben, terwijl ook vanuit de Premier League en andere Europese competities de interesse toeneemt voor de aanvaller.

Dat melden het Algemeen Dagblad en De Telegraaf donderdagochtend. Stade Rennes was de eerste club die belangstelling toonde voor Brian Brobbey, maar nu komt daar Lille bij. De Franse nummer vijf van vorig seizoen hoopt Brobbey te overtuigen met het feit dat zij Europees voetbal (Europa League) spelen en Stade Rennes niet.

Duidelijk is dat een deal met Stade Rennes nog niet in aantocht was omdat Brobbey op financieel én sportief vlak nog overtuigd worden van een stap naar de Franse Ligue 1. Dat leek lastig te worden, omdat steeds meer clubs hun oog laten vallen op de aanvaller. Zo zouden AS Roma, VfB Stuttgart en Sunderland hem volgen.

Lille hoopt Brobbey nu alsnog te overtuigen van een stap naar Frankrijk. De club weet in ieder geval wat Ajax verwacht: een totaalpakket van 25 miljoen euro én een percentage bij doorverkoop verlangen, zo schrijft De Telegraaf.