Heitinga krijgt na puntverlies een makkie: 'Daar spelen ze net zo lang totdat Ajax wint'

Ajax-coach John Heitinga hoeft zich weinig zorgen te maken over de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Dat stelt voetbalanalist René Wagelaar. Volgens de voormalig zaakwaarnemer heeft dat niet zozeer te maken met de kwaliteiten van het huidige Ajax, maar opvallend genoeg met de arbiter van dienst. Dat is in dit geval Marc Nagtegaal.

In het programma Voetbaltijd wordt Wagelaar door presentator Stéfan Leusink gevraagd of Heracles Almelo komend weekend kan stunten in Amsterdam. Het antwoord van Wagelaar is weinig hoopgevend voor het elftal van Bas Sibum, dat nog geen punt pakte in de Eredivisie: "Nee, in de Johan Cruijff ArenA heeft Heracles Almelo geen kans tegen Ajax", vermoedt Wagelaar.

Artikel gaat verder onder video

Volgens de analist komt dat niet door de klasse van Ajax. "In de Johan Cruijff ArenA spelen ze gewoon net zo lang totdat Ajax wint. Misschien wordt het wel een wedstrijd van drie uur, ofzo. Als het op het laatst 1-1 staat, blijven ze doorvoetballen tot er iets gebeurt in het strafschopgebied met een licht duwtje."

De presentator wijst erop dat Ajax in de eerste thuiswedstrijd tegen Telstar allerminst overtuigde, wat Heracles kansen zou kunnen bieden. Toch wil Wagelaar daar niets van weten. "Dat klopt, maar Ajax won wel met 2-0. Ik denk dat Heracles geen kans heeft in Amsterdam."

© Voetbaltijd (1Twente)

De resultaten van de laatste seizoenen zijn ook weinig hoopgevend voor Heracles. De afgelopen jaren werd er alleen maar verloren in Amsterdam en vaak ook nog eens met ruime cijfers. In 2018 boekte de Almelose club voor het laatst een resultaat op bezoek bij Ajax. Destijds werd er 1-1 gelijkgespeeld.

Bekijk hier de video waarin Wagelaar zijn mening over het thuisvoordeel van Ajax uitlegt: