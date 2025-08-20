Live voetbal

Heitinga krijgt na puntverlies een makkie: 'Daar spelen ze net zo lang totdat Ajax wint'

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
1 reactie
Tijmen Gerritsen
20 augustus 2025, 13:06   Bijgewerkt: 13:41

Ajax-coach John Heitinga hoeft zich weinig zorgen te maken over de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Dat stelt voetbalanalist René Wagelaar. Volgens de voormalig zaakwaarnemer heeft dat niet zozeer te maken met de kwaliteiten van het huidige Ajax, maar opvallend genoeg met de arbiter van dienst. Dat is in dit geval Marc Nagtegaal.

In het programma Voetbaltijd wordt Wagelaar door presentator Stéfan Leusink gevraagd of Heracles Almelo komend weekend kan stunten in Amsterdam. Het antwoord van Wagelaar is weinig hoopgevend voor het elftal van Bas Sibum, dat nog geen punt pakte in de Eredivisie: "Nee, in de Johan Cruijff ArenA heeft Heracles Almelo geen kans tegen Ajax", vermoedt Wagelaar.

Artikel gaat verder onder video

Volgens de analist komt dat niet door de klasse van Ajax. "In de Johan Cruijff ArenA spelen ze gewoon net zo lang totdat Ajax wint. Misschien wordt het wel een wedstrijd van drie uur, ofzo. Als het op het laatst 1-1 staat, blijven ze doorvoetballen tot er iets gebeurt in het strafschopgebied met een licht duwtje."

De presentator wijst erop dat Ajax in de eerste thuiswedstrijd tegen Telstar allerminst overtuigde, wat Heracles kansen zou kunnen bieden. Toch wil Wagelaar daar niets van weten. "Dat klopt, maar Ajax won wel met 2-0. Ik denk dat Heracles geen kans heeft in Amsterdam."

René Wagelaar
© Voetbaltijd (1Twente)

De resultaten van de laatste seizoenen zijn ook weinig hoopgevend voor Heracles. De afgelopen jaren werd er alleen maar verloren in Amsterdam en vaak ook nog eens met ruime cijfers. In 2018 boekte de Almelose club voor het laatst een resultaat op bezoek bij Ajax. Destijds werd er 1-1 gelijkgespeeld.

Bekijk hier de video waarin Wagelaar zijn mening over het thuisvoordeel van Ajax uitlegt:

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-spits Brian Brobbey

Voetbal International: Ajax gaat waarschijnlijk niet voor nieuwe spits bij verkoop Brobbey

  • Gisteren, 21:31
  • Gisteren, 21:31
Ajax Monaco

Ajax wil meewerken aan transfer sterkhouder, maar het is 'opvallend rustig'

  • Gisteren, 20:40
  • Gisteren, 20:40
René van der Gijp moet lachen om een fragment van Ajax

Van der Gijp lacht om gênant moment van Ajax-speler: ‘Dit kan écht niet’

  • Gisteren, 17:25
  • Gisteren, 17:25
8 1 reactie
Reageren
1 reactie
dilima1966
2.508 Reacties
800 Dagen lid
15.528 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Eerste nog maar even zien of het een makkie wordt geloof er het nog niet zo ik ben er zo wie zo bij

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

dilima1966
2.508 Reacties
800 Dagen lid
15.528 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Eerste nog maar even zien of het een makkie wordt geloof er het nog niet zo ik ben er zo wie zo bij

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Heracles

16:45
1,17
8,50
16,00
Wordt gespeeld op 24 aug. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

John Heitinga

John Heitinga
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4
6
Ajax
2
2
4
7
Utrecht
2
3
3
8
NAC
2
-1
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel