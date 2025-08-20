Ajax akkoord over huurdeal Faberski naar Eredivisie-club, maar hij wil zelf niet

Ajax heeft een akkoord bereikt met Telstar over de verhuur van , zo onthult Cristian Willaert in de podcast Tekengeld van ESPN. Het Poolse talent heeft echter geen zin om een seizoen bij de promovendus te tekenen.

Telstar promoveerde afgelopen seizoen via de play-offs naar de Eredivisie, maar slaagt er vooralsnog niet in om versterkingen van hoog niveau binnen te halen. De meeste aanwinsten zijn afkomstig van amateurploegen of het tweede profniveau in binnen- en buitenland. Met Faberski hoopte de ploeg uit Velsen-Zuid een talentvolle speler aan de selectie toe te voegen, terwijl Ajax hem op die manier aan minuten wilde laten komen.

Volgens Willaert waren Ajax en Telstar al akkoord over de verhuur van Faberski, die onlangs zijn contract in de Johan Cruijff ArenA verlengde tot medio 2030. “Maar hij heeft er zelf de stekker uit getrokken”, stelt de journalist van ESPN. “Hij heeft op het laatste moment besloten het toch niet te doen.”

De status van Telstar heeft alles te maken met die beslissing van Faberski. “Hij was bang dat hij te veel moest verdedigen”, benoemt Willaert de reden van het afketsen van de deal. “Ik denk juist dat het voor zulke spelers heel goed kan zijn om een jaartje bij Telstar te voetballen”, besluit hij. Faberski kwam tot dusver nog niet in actie voor Ajax 1, maar speelde wel al 35 wedstrijden voor Jong Ajax. Daarin scoorde hij vier keer en leverde hij drie assists.