Brobbey met de grond gelijk gemaakt: 'Gemankeerde spits met niet zo'n goede basistechniek'

is in de ogen van Vincent Schildkamp een 'gemankeerde spits'. Volgens de ESPN-commentator schort het de Ajax-spits aan een goede basistechniek, is hij onrustig in de afronding en is hij daarnaast ook geen geweldige kopper.

Brobbey heeft een uiterst ongelukkig seizoen achter de rug bij Ajax. De 23-jarige spits kwam onder Francesco Farioli tot 44 wedstrijden, maar was daarin slechts zevenmaal trefzeker en gaf zes keer een assist. Het duurde dan ook lang voor de interesse in de Oranje-international op gang kwam. Inmiddels is het spel op de wagen en hebben VfB Stuttgart, AS Roma, Sunderland, Stade Rennais en enkele Saudische clubs hem op de korrel. Het Franse Stade Rennais zou zelfs een bod hebben uitgebracht van iets meer dan twintig miljoen euro op de spits. Naar verluidt zou dit zijn afgewezen omdat Ajax meer verlangt voor de aanvaller.

Aan tafel bij Voetbalpraat is men van mening dat Ajax dit bod op de spits had moeten accepteren. "115 wedstrijden, 45 doelpunten", stelt Schildkamp. "Het is niet alleen dat hij veel te weinig goals heeft gemaakt....", haakt Hans Kraay junior in. "Maar als jij gewoon een jaar lang achterna wordt gezeten door niet een paar Pietje Bell'en, maar echt serieuze jongens. Hij heeft het zowel op het veld als daarbuiten moeilijk gehad. Het lijkt mij voor hem best wel fris om ergens anders te starten en er daar achttien of twintig in te jassen."

"Het feit dat Como zich een tijdje geleden heeft gemeld en nu Stade Rennais, dat zegt wel iets", benadrukt Schildkamp. "Hoe je het ook wendt of keert, als je hem goed analyseert de afgelopen jaren. Het is toch een gemankeerde spits. Die heel krachtig en sterk is, maar hij heeft niet zo’n goede basistechniek, is onrustig in de afronding en is geen geweldige kopper. Dan druk ik het nog vrij bescheiden en mild uit. Je kan toch niet zeggen dat hij een boven gemiddeld goede basistechniek heeft, je kunt niet zeker dat hij rustig is in de afronding en je kunt niet zeggen dat hij geweldig afrondt. Dan heb je toch te maken met een gemankeerde spits?"