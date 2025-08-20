Live voetbal

Brobbey met de grond gelijk gemaakt: 'Gemankeerde spits met niet zo'n goede basistechniek'

Brobbey met de grond gelijk gemaakt: 'Gemankeerde spits met niet zo'n goede basistechniek'
Foto: © Imago
7 reacties
Maurice Mazenier
20 augustus 2025, 07:25

Brian Brobbey is in de ogen van Vincent Schildkamp een 'gemankeerde spits'. Volgens de ESPN-commentator schort het de Ajax-spits aan een goede basistechniek, is hij onrustig in de afronding en is hij daarnaast ook geen geweldige kopper.

Brobbey heeft een uiterst ongelukkig seizoen achter de rug bij Ajax. De 23-jarige spits kwam onder Francesco Farioli tot 44 wedstrijden, maar was daarin slechts zevenmaal trefzeker en gaf zes keer een assist. Het duurde dan ook lang voor de interesse in de Oranje-international op gang kwam. Inmiddels is het spel op de wagen en hebben VfB Stuttgart, AS Roma, Sunderland, Stade Rennais en enkele Saudische clubs hem op de korrel. Het Franse Stade Rennais zou zelfs een bod hebben uitgebracht van iets meer dan twintig miljoen euro op de spits. Naar verluidt zou dit zijn afgewezen omdat Ajax meer verlangt voor de aanvaller.

Artikel gaat verder onder video

Aan tafel bij Voetbalpraat is men van mening dat Ajax dit bod op de spits had moeten accepteren. "115 wedstrijden, 45 doelpunten", stelt Schildkamp. "Het is niet alleen dat hij veel te weinig goals heeft gemaakt....", haakt Hans Kraay junior in. "Maar als jij gewoon een jaar lang achterna wordt gezeten door niet een paar Pietje Bell'en, maar echt serieuze jongens. Hij heeft het zowel op het veld als daarbuiten moeilijk gehad. Het lijkt mij voor hem best wel fris om ergens anders te starten en er daar achttien of twintig in te jassen."

"Het feit dat Como zich een tijdje geleden heeft gemeld en nu Stade Rennais, dat zegt wel iets", benadrukt Schildkamp. "Hoe je het ook wendt of keert, als je hem goed analyseert de afgelopen jaren. Het is toch een gemankeerde spits. Die heel krachtig en sterk is, maar hij heeft niet zo’n goede basistechniek, is onrustig in de afronding en is geen geweldige kopper. Dan druk ik het nog vrij bescheiden en mild uit. Je kan toch niet zeggen dat hij een boven gemiddeld goede basistechniek heeft, je kunt niet zeker dat hij rustig is in de afronding en je kunt niet zeggen dat hij geweldig afrondt. Dan heb je toch te maken met een gemankeerde spits?"

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-spits Brian Brobbey

Voetbal International: Ajax gaat waarschijnlijk niet voor nieuwe spits bij verkoop Brobbey

  • Gisteren, 21:31
  • Gisteren, 21:31
Ajax Monaco

Ajax wil meewerken aan transfer sterkhouder, maar het is 'opvallend rustig'

  • Gisteren, 20:40
  • Gisteren, 20:40
René van der Gijp moet lachen om een fragment van Ajax

Van der Gijp lacht om gênant moment van Ajax-speler: ‘Dit kan écht niet’

  • Gisteren, 17:25
  • Gisteren, 17:25
0 7 reacties
Reageren
7 reacties
Rechtsbekaf
1.115 Reacties
1.058 Dagen lid
5.319 Likes
Rechtsbekaf
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Zou men hem bij Ajax ook omschrijven als een "Gemankeerde spits met niet zo'n goede basistechniek', of is het toch de veel te dure teruggehaalde spits die vergeten is de dozen van zijn voetbalschoenen te halen.

Quarlon
602 Reacties
1.058 Dagen lid
3.353 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Dat hij niet rendeert ziet iedereen. Kan beter zijn heil elders zoeken is voor beide partijen beter. Moet er wel een zacht prijsje gevraagd worden natuurlijk

Vriendje Stokvis
1.152 Reacties
334 Dagen lid
7.846 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Volendam bijvoorbeeld.

Arena
132 Reacties
8 Dagen lid
468 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Ajax had dit bod meteen moeten accepteren is mijn mening. Dan ben je van hem af. Met een beetje pech haakt zo'n club af en dan loopt ie nog een jaar bij je club rond zonder dat er wat uitkomt.

jurgen😎
1.905 Reacties
1.058 Dagen lid
14.066 Likes
jurgen😎
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

waar hebben ze het over volgens de dagelijkse kneus uit de hoofdstad is hij 80 miljoen waard en een topspits! Deze jongen gaat de eredivisie naar een hoger nivo tillen! Hij gaat er weer zeker 4 inschieten let maar op!

Vriendje Stokvis
1.152 Reacties
334 Dagen lid
7.846 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Precies Jurgen. 80 miljoen las ik overal en het was goede cooking van kroes. De enige die cookt is Brobbey zelf met zijn salaris van 5 miljoen per jaar. Lekker eten voor weinig.

12deman
112 Reacties
51 Dagen lid
158 Likes
12deman
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Media kan er niet meer onderuit, Kraay probeert nog zijn menselijke kant te profileren betaald zich uit in de BV Kraay. Die gast wil alleen maar vrienden zijn met iedereen in het wereldje. Efin feiten, hij kan er geen klote van. In de jeugd stak ie er op kracht bovenuit daarom heeft ie zich nooit ontwikkeld. Nu komt ie erachter dat de rest dat wel heeft gedaan. Same old story, gebeurt constant bij spelers die jong fysiek sterker zijn dan leeftijdsgenoten. Hij kan alleen trekken duwen beetje beuken

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Rechtsbekaf
1.115 Reacties
1.058 Dagen lid
5.319 Likes
Rechtsbekaf
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Zou men hem bij Ajax ook omschrijven als een "Gemankeerde spits met niet zo'n goede basistechniek', of is het toch de veel te dure teruggehaalde spits die vergeten is de dozen van zijn voetbalschoenen te halen.

Quarlon
602 Reacties
1.058 Dagen lid
3.353 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Dat hij niet rendeert ziet iedereen. Kan beter zijn heil elders zoeken is voor beide partijen beter. Moet er wel een zacht prijsje gevraagd worden natuurlijk

Vriendje Stokvis
1.152 Reacties
334 Dagen lid
7.846 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Volendam bijvoorbeeld.

Arena
132 Reacties
8 Dagen lid
468 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Ajax had dit bod meteen moeten accepteren is mijn mening. Dan ben je van hem af. Met een beetje pech haakt zo'n club af en dan loopt ie nog een jaar bij je club rond zonder dat er wat uitkomt.

jurgen😎
1.905 Reacties
1.058 Dagen lid
14.066 Likes
jurgen😎
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

waar hebben ze het over volgens de dagelijkse kneus uit de hoofdstad is hij 80 miljoen waard en een topspits! Deze jongen gaat de eredivisie naar een hoger nivo tillen! Hij gaat er weer zeker 4 inschieten let maar op!

Vriendje Stokvis
1.152 Reacties
334 Dagen lid
7.846 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Precies Jurgen. 80 miljoen las ik overal en het was goede cooking van kroes. De enige die cookt is Brobbey zelf met zijn salaris van 5 miljoen per jaar. Lekker eten voor weinig.

12deman
112 Reacties
51 Dagen lid
158 Likes
12deman
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Media kan er niet meer onderuit, Kraay probeert nog zijn menselijke kant te profileren betaald zich uit in de BV Kraay. Die gast wil alleen maar vrienden zijn met iedereen in het wereldje. Efin feiten, hij kan er geen klote van. In de jeugd stak ie er op kracht bovenuit daarom heeft ie zich nooit ontwikkeld. Nu komt ie erachter dat de rest dat wel heeft gedaan. Same old story, gebeurt constant bij spelers die jong fysiek sterker zijn dan leeftijdsgenoten. Hij kan alleen trekken duwen beetje beuken

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
-
-
2024/2025
Ajax
30
4
2023/2024
Ajax
30
18
2022/2023
Jong Ajax
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4
6
Ajax
2
2
4
7
Utrecht
2
3
3
8
NAC
2
-1
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel