Live voetbal 1

Ajax wil meewerken aan transfer sterkhouder, maar het is 'opvallend rustig'

Ajax Monaco
Foto: © Imago
3 reacties
Maurice Mazenier
19 augustus 2025, 20:40   Bijgewerkt: 21:04

De kans dat Kenneth Taylor ook na de transferwindow bij Ajax onder contract staat wordt steeds groter. Volgens Voetbal International is het 'opvallend rustig' rondom de middenvelder, die eerder nog belangstelling genoot van FC Porto.

Taylor maakte onder Farioli vermoedelijk het beste seizoen uit zijn loopbaan door. De middenvelder kwam in alle competities tot vijftien goals en acht assists en leek zicht te gaan opmaken voor een volgende stap in zijn loopbaan. Halverwege augustus, dik twee weken voor het sluiten van de transferperiode, speelt Taylor echter nog 'gewoon' in Amsterdam en was hij zowel tegen Telstar als Go Ahead basisspeler in het elftal van Farioli's opvolger, John Heitinga.

Artikel gaat verder onder video

Er was wel concrete interesse vanuit FC Porto voor Taylor, maar het bod van de Portugese topclub is door Ajax afgewezen omdat het niet marktconform zou zijn. De Amsterdammers hebben toegezegd om mee te werken bij een goed bod, maar het is vooralsnog 'opvallend rustig' rondom de Oranje-international. Mocht er alsnog een juist bedrag komen voor Taylor, dan gaat Ajax die miljoenen gebruiken voor een nieuwe nummer 6.

Aanblijven Taylor heeft consequenties voor Fitz-Jim

Mocht Taylor inderdaad na de transferwindow nog bij Ajax blijven, dan heeft dat consequenties voor Kian Fitz-Jim, zo schetst VI. "Heitinga is gecharmeerd van de 22-jarige Amsterdammer, maar hij is momenteel kind van de rekening door de pure aantallen op het middenveld. Genoeg clubs die Fitz-Jim graag zouden huren", klinkt het.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Johan Derksen bij Vandaag Inside

Johan Derksen maakt Ajacied met de grond gelijk: ‘Simpele ziel!’

  • Gisteren, 22:36
  • Gisteren, 22:36
Rondo-studio valt compleet stil, als Alex Pastoor twee Eredivisie-spelers tipt bij Ajax

Rondo-studio valt compleet stil, als Alex Pastoor twee Eredivisie-spelers tipt bij Ajax

  • Gisteren, 22:05
  • Gisteren, 22:05
Ajax-technisch directeur Alex Kroes

Ajax-doelwit gesignaleerd in Amsterdam: 'Transfer op komst?'

  • Gisteren, 20:46
  • Gisteren, 20:46
3 3 reacties
Reageren
3 reacties
Arena
130 Reacties
8 Dagen lid
462 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Het blijft nog puzzelen bij Ajax, wat logisch is, maar aan de andere kant is deze transferwindow nog niet afgelopen. Zelf hoop ik dat ze Brobbey nog kunnen slijten.

FcUpdate_is_FcStory
24 Reacties
26 Dagen lid
20 Likes
FcUpdate_is_FcStory
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Nice going FCStory, 20ste niets zeggend artikel. Lekker blijven herkauwen, pff treurig zooitje.

CG
2.215 Reacties
757 Dagen lid
13.234 Likes
CG
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Geen nieuws is goed nieuws wordt vaak gezegd, maar Brobbey mag van mij wel weggaan !!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
130 Reacties
8 Dagen lid
462 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Het blijft nog puzzelen bij Ajax, wat logisch is, maar aan de andere kant is deze transferwindow nog niet afgelopen. Zelf hoop ik dat ze Brobbey nog kunnen slijten.

FcUpdate_is_FcStory
24 Reacties
26 Dagen lid
20 Likes
FcUpdate_is_FcStory
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Nice going FCStory, 20ste niets zeggend artikel. Lekker blijven herkauwen, pff treurig zooitje.

CG
2.215 Reacties
757 Dagen lid
13.234 Likes
CG
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Geen nieuws is goed nieuws wordt vaak gezegd, maar Brobbey mag van mij wel weggaan !!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Kenneth Taylor

Kenneth Taylor
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (16 mei 2002)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
2
0
2024/2025
Ajax
33
9
2023/2024
Ajax
34
5
2022/2023
Ajax
32
8

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4
6
Ajax
2
2
4
7
Utrecht
2
3
3
8
NAC
2
-1
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel