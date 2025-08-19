Ajax wil meewerken aan transfer sterkhouder, maar het is 'opvallend rustig'

De kans dat ook na de transferwindow bij Ajax onder contract staat wordt steeds groter. Volgens Voetbal International is het 'opvallend rustig' rondom de middenvelder, die eerder nog belangstelling genoot van FC Porto.

Taylor maakte onder Farioli vermoedelijk het beste seizoen uit zijn loopbaan door. De middenvelder kwam in alle competities tot vijftien goals en acht assists en leek zicht te gaan opmaken voor een volgende stap in zijn loopbaan. Halverwege augustus, dik twee weken voor het sluiten van de transferperiode, speelt Taylor echter nog 'gewoon' in Amsterdam en was hij zowel tegen Telstar als Go Ahead basisspeler in het elftal van Farioli's opvolger, John Heitinga.

Artikel gaat verder onder video

Er was wel concrete interesse vanuit FC Porto voor Taylor, maar het bod van de Portugese topclub is door Ajax afgewezen omdat het niet marktconform zou zijn. De Amsterdammers hebben toegezegd om mee te werken bij een goed bod, maar het is vooralsnog 'opvallend rustig' rondom de Oranje-international. Mocht er alsnog een juist bedrag komen voor Taylor, dan gaat Ajax die miljoenen gebruiken voor een nieuwe nummer 6.

Aanblijven Taylor heeft consequenties voor Fitz-Jim

Mocht Taylor inderdaad na de transferwindow nog bij Ajax blijven, dan heeft dat consequenties voor Kian Fitz-Jim, zo schetst VI. "Heitinga is gecharmeerd van de 22-jarige Amsterdammer, maar hij is momenteel kind van de rekening door de pure aantallen op het middenveld. Genoeg clubs die Fitz-Jim graag zouden huren", klinkt het.