Van der Gijp lacht om gênant moment van Ajax-speler: ‘Dit kan écht niet’

René van der Gijp moet lachen om een fragment van Ajax
Foto: © Vandaag Inside/ESPN
Luuk van Grinsven
19 augustus 2025, 17:25

René van der Gijp moest maandagavond keihard lachen om een moment uit de wedstrijd Go Ahead Eagles – Ajax (2-2), van afgelopen zondag. De regie van Vandaag Inside liet namelijk een fragment zien waarop Anton Gaaei een onwaarschijnlijk zwakke voorzet afleverde.

“Gaat Gaaei het redden bij Ajax, of niet?”, vraagt Wilfred Genee aan Gijp. Voordat het gênante fragment in beeld verschijnt, wil de analist iets kwijt. “Ik denk dat de mensen achter het doel, hun auto ergens anders neerzetten.”

Vervolgens is te zien hoe Gaaei in de 66e minuut van de wedstrijd tussen Go Ahead en Ajax over de rechterkant dendert, maar uiteindelijk een bedroevend slechte voorzet aflevert. De ‘voorzet’ komt niet in de buurt van een ploeggenoot en rolt langzaam over de zijlijn. “Hij heeft tijd zat, maar je kan hem denk ik beter géén tijd geven…”, analyseert Gijp. “Maar… hij heeft toch iemand gezien", vervolgt hij cynisch.  

Johan Derksen lacht ook om de beelden: “Voor iemand die iedere dag traint op voorzetten…” Van der Gijp onderbreekt hem al: “Dit kan echt niet!”

