Ajax-trainer 'brult' naar talent en geeft hele duidelijke boodschap

Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
19 augustus 2025, 14:10   Bijgewerkt: 14:35

Willem Weijs is maandagavond met een heldere aanwijzing voor Sean Steur gekomen. De trainer van Jong Ajax vond dat de talentvolle middenvelder zich meer moest bemoeien met de opbouw tegen Jong AZ. Volgens Ajax Showtime maakte de nieuwe oefenmeester van de jonge Ajacieden dit duidelijk in de eerste helft.

Bram Bark volgt de beloftenploeg van Ajax namens het medium en deelt na de tweede speelronde in de Keuken Kampioen Divisie een heldere analyse. Daarin wordt ook de rol van Steur onder de loep genomen. “Willem Weijs brulde in de eerste helft naar Steur dat hij een bal moest opeisen van Paul Reversen. De middenvelder stond vrij tussen de linies, maar werd overgeslagen”, leest het.

“Wellicht dat Weijs in rust nogmaals duidelijk heeft gemaakt dat zowel Steur als Bounida de bal meer moeten vragen (of opeisen) van de Jong Ajax-verdediging, want na de thee ging het beter”, vervolgt Ajax Showtime, die zag dat de opbouw in de tweede helft beter liep. “Dat leverde een aantal goede combinaties op. De backs kregen een extra optie, er werden één-tweetjes aangegaan, driehoekjes gemaakt en als gevolg hiervan werden de aanvallers vaker aan het werk gezet.” Het duel eindigde uiteindelijk in een 4-1 overwinning voor Jong Ajax.

Vorige week donderdag brak Ajax het contract van Steur open. Het zeventienjarige talent lag al tot 2027 vast, maar sinds donderdag tot 2028. Steur is al sinds 2016 onderdeel van de jeugdopleiding van de Amsterdammers en speelde ondertussen dertig wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

Dit zal wel de eis zijn de staf (Heitinga, Beuker, Kroes). Een van de twee moet de nieuwe nummer 6 gaan worden. (de andere 10?)

Beiden, Steur nr6 en Bounida nr10 (backup Oscar).

Ja precies, dat bedoel ik ook, maar schreef het wel belabberd en onvolledig

Dit zal wel de eis zijn de staf (Heitinga, Beuker, Kroes). Een van de twee moet de nieuwe nummer 6 gaan worden. (de andere 10?)

Beiden, Steur nr6 en Bounida nr10 (backup Oscar).

Ja precies, dat bedoel ik ook, maar schreef het wel belabberd en onvolledig

