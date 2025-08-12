Live voetbal

Trainer van Ajax ziet woning definitief geveild worden na belastingbeslag

Foto van de Ajax Legends met onder meer Simon Tahamata, Maarten Stekelenburg en Aron Winter
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
12 augustus 2025, 13:22

Oud-profvoetballer Kiki Musampa, tegenwoordig assistent-trainer van Jong Ajax en trainer bij Jong FC Volendam, ziet zijn woning in Amsterdam binnenkort onder de hamer gaan. De Belastingdienst heeft zes keer beslag gelegd op het pand. De openbare veiling staat gepland voor 2 september 2025

De problemen rond het vastgoed van Musampa spelen al sinds 2017. De Belastingdienst legde in de afgelopen jaren meerdere keren beslag, waarvan de meest recente dit jaar nog werd ingeschreven. De voormalig Ajacied bezit een groot deel van een karakteristiek pand uit 1882, dat bestaat uit meerdere woningen, bergingen, een garage en een bedrijfsruimte in het centrum van Amsterdam.

Het is niet bekend of Musampa zelf in het pand woont of het verhuurt, maar de locatie en omvang maken het tot waardevol onroerend goed. De openbare verkoop is daardoor opvallend, zeker gezien Musampa’s huidige rol bij een club als Ajax.

De situatie doet denken aan die van oud-international Romeo Castelen, die onlangs eveneens via een executieveiling zijn woning in Amsterdam verloor. Of Musampa nog een schikking weet te treffen of het pand daadwerkelijk kwijtraakt, zal op 2 september blijken.

Hahahahahaha en jullie dan
Hahahahahaha en jullie dan
Het is weer Ajax afzeik week op Fcupdate

Ajeto!
Ajeto!
@Hahahahahaha en jullie dan, er had inderdaad ook een artikel gepubliceerd kunnen worden waarin Cristiano Ronaldo zijn vriendin na 9 jaar ten huwelijk heeft gevraagd. En dan een foto van de ring met een diamant zo groot als een tennisbal. Maar dat lokt geen reacties uit

Arena
Arena
Inderdaad. Wat een kleuterniveau zeg.

Kiki Musampa

Kiki Musampa
Team: Volendam II
Functie: Coach
Leeftijd: 48 jaar (20 jul. 1977)

