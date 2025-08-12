Ajax laat potentiële goudmijn lopen: 'Hij gaat het Nederlands elftal halen'

Volgens Marco van Duin en Wilfried Brookhuis is het voor Ajax een gemiste kans om af te zien van de komst van . De keeper, die NEC deze transferperiode verruilde voor een avontuur bij Sunderland, zou volgens het tweetal niet hebben misstaan in Amsterdam.

Aan het begin van de transferperiode werd duidelijk dat Ajax geïnteresseerd was in de talentvolle doelman, maar een bedrag van zo’n zes miljoen euro, was voor Alex Kroes en co té gortig. Uiteindelijk pakte het naar de Premier League-gepromoveerde Sunderland wél door en telde zo’n 10,5 miljoen euro neer voor Roefs.

Artikel gaat verder onder video

Van Duin, voormalig keeperstrainer van Roefs, is tegenover Voetbal International kraakhelder: “Ik vind wel dat de Nederlandse topclubs hebben liggen slapen. Robin is een uniek talent. Ajax had hem gewoon moeten oppikken, dan hadden ze de komende jaren een goede keeper gehad”, zegt de ex-prof.

Van Duin noemt Roefs ‘een goudmijntje’ en ‘een echte Ajax-keeper’. “Topclubs kiezen vaak voor iets meer ervaring als ze niet helemaal overtuigd zijn, maar soms moet je het ook durven. Kijk maar naar wat Ajax deed met Jasper Cillessen. Ik zeg het al langer, maar Robin gaat het Nederlands elftal halen. Daarvan ben ik overtuigd. Ik vind het gek dat Ajax Robin niet heeft gehaald, maar dat is hun keuze”, stelt hij.

Brookhuis, ook een voormalig keeperstrainer van NEC, vindt dat de Nederlandse top heeft liggen slapen. “Het verbaast me dat Ajax of PSV niet heeft doorgepakt. Toen Ajax interesse had en NEC zes miljoen vroeg, dan was het een fors bedrag. Aan de andere kant: als hij twee wedstrijden voor Ajax keept, is hij een veelvoud waard. Sunderland koopt hem nu voor een bedrag dat we in Nederland gigantisch vinden, maar er zit enorm veel potentie in hem, dus misschien is het niet eens zo vreemd”, sluit hij af.