NEC presenteert Cillessen als opvolger Roefs: 'Hij vinkt het allemaal aan'

is vrijdagmiddag officieel gepresenteerd door NEC. De 36-jarige keeper komt over van Las Palmas, dat zijn contract ontbond nadat de club afgelopen seizoen degradeerde uit LaLiga.

Cillessen begint aan zijn derde periode in het shirt van de Nijmegenaren, die op zoek waren naar een nieuwe eerste keeper nadat Robin Roefs voor een recordbedrag werd verkocht aan Sunderland. De routinier, die in het verleden ook bij Ajax, FC Barcelona en Valencia onder contract stond, tekent een eenjarig contract en sluit per direct aan bij de selectie van de nieuwe hoofdtrainer Dick Schreuder.

Artikel gaat verder onder video

Directeur spelerszaken Carlos Aalbers van NEC toont zich verheugd met de terugkeer van Cillessen, die een jaar geleden nog voor vijf ton werd verkocht. "Jasper brengt niet alleen veel ervaring en kwaliteit mee, maar kent ook de clubcultuur als geen ander. Na het vertrek van Robin zochten we een keeper die zich snel zou kunnen aanpassen, snel beschikbaar is en uiteraard een waardevolle toevoeging is voor N.E.C. Jasper vinkt dat allemaal aan en is voor ons van grote waarde, zowel op als naast het veld", wordt Aalbers geciteerd in het persbericht waarin de club de terugkeer van Cillessen bekendmaakt.

Cillessen is de zevende officiële aanwinst die NEC deze zomer presenteert. Eerder versterkte de club zich met Youssef El Kachati (Telstar), Gonzalo Crettaz (CD Castellón), Virgil Misidjan (Ferencvaros), Tjaronn Chery (Antwerp) en Jetro Willems (Castellón) en keerde Rober González terug van een uitleenperiode aan Racing Santander.