‘Te dikke’ Eredivisie-speler eerlijk: ‘Bij Groningen en Heracles was ik niet de fitste’

heeft afgelopen seizoen hard gewerkt aan zijn fitheid, zo vertelt hij tegenover De Gelderlander. De verdediger, die dit seizoen uitkomt voor NEC, geeft toe dat hij twee jaar geleden minder waarde hechtte aan zijn lichamelijke gesteldheid.

De 31-jarige oud-PSV’er keerde in de winterse transferperiode van seizoen 2022/23 terug op de Nederlandse velden, bij FC Groningen. Bij de Trots van het Noorden speelde Willems slechts zeven duels, waarna hij het jaar erop naar Heracles Almelo verkaste. Tijdens deze periode vielen sommigen over de fitheid van de verdediger. “Het klopt dat ik bij FC Groningen en Heracles Almelo niet de fitste was. Ik vond het allemaal wel welletjes”, geeft hij toe.

Afgelopen zomer ging Dick Schreuder bij het Spaanse Castellon toch in zee met Willems, onder één voorwaarde: hij moest gaan werken aan zijn fitheid. “Hij heeft me laten inzien dat het nu of nooit voor me was. Hij zat me achter de kont aan dat ik elke dag extra hard moest werken. Als ik dat niet deed, speelde ik niet. Simpel zat. Hij was in dat opzicht bikkelhard voor me, maar dat had ik ook nodig”, zegt de verdediger.

“Het stoort me niet meer dat mensen zeggen dat ik te zwaar ben. Ik ben niet meer de Jetro van pakweg tien jaar geleden. Ik heb een zware knieblessure gehad en ik moest meer spierkracht krijgen om überhaupt weer op niveau te kunnen voetballen”, vervolgt Willems, die op dit moment niet te zwaar is. “Geloof me, als ik te dik was geweest, was ik echt niet meer aan de bak gekomen. Zeker niet bij Dick.”

Nieuwe positie voor Willems

Willems brak bij PSV door als linksback en speelde vrijwel zijn hele loopbaan op die positie, maar dat zal komend seizoen vermoedelijk anders zijn. Bij Castellon werd de vleugelverdediger ingezet als centrale verdediger. De verwachting is dat hij zich bij NEC ook op deze positie gaat focussen. “Het maakt niet zoveel uit op welke positie Dick je neerzet, want uiteindelijk beland je overal op het veld. Hij wil dat verdedigers ook kunnen aanvallen en andersom. Met zijn aanvallende speelwijze is Dick een unieke trainer”, aldus Willems.