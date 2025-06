Eredivisieclub wil stadion verbouwen voor 60 miljoen

NEC Nijmegen is officieel eigenaar geworden van het Goffertstadion. De overname stond al langer op de agenda, maar is nu definitief. NEC heeft grootse plannen met de uitbreiding en heeft daar volgens de NOS liefst zestig miljoen euro voor over.

De voorzitter van de raad van commissarissen, Ron van Oijen, gaf onlangs al een interview op de clubwebsite, waarin hij vertelde dat NEC ‘deze maand’ het Goffertstadion over zou nemen van de Gemeente Nijmegen. Op vrijdag is de aankoop bevestigd met handtekeningen onder het koopcontract en zaterdag vindt de symbolische sleuteloverhandiging door burgemeester Hubert Bruls en de twee betrokken wethouders plaats aan algemeen directeur Wilco van Schaik.

NEC betaalt 4,5 miljoen euro aan de gemeente voor de overname van het stadion, meldt de NOS. Marcel Boekhoorn en andere gefortuneerde NEC-fans hebben samen het vereiste bedrag - de marktwaarde van het stadion - bij elkaar verzameld. De grond, ter waarde van zo’n 1,5 miljoen euro, blijft wel in bezit van de gemeente.

Nu het stadion officieel in handen van de club is, zijn er grootse plannen. De Goffert moet worden uitgebreid van 12.500 naar 18.000 zitplaatsen. Van Schaik ziet zelfs de mogelijkheid om tot 20.000 plaatsen te groeien. Die plannen moeten binnen drie tot vijf jaar uitgevoerd worden en de kosten voor de verbouwing worden op zo’n 60 miljoen euro geschat.

