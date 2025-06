'NEC wil verdediger met 22 Oranje-interlands strikken'

keert mogelijk terug in de Eredivisie bij NEC Nijmegen, zo meldt De Gelderlander. De linksback zou in dat geval herenigd worden met Dick Schreuder, die afgelopen seizoen nog zijn trainer was bij het Spaanse CD Castellón.

Sinds het aantreden van Schreuder bij NEC, zijn de Nijmegenaren druk bezig op de transfermarkt. Youssef El Kachati (Telstar), Tjaronn Chery (Royal Antwerp), Virgil Misidjan (Ferencvaros) en Gonzalo Crettaz (CD Castellón) werden al binnengehaald.

LEES OOK: Voorbereiding Eredivisie 2025/26: alle oefenwedstrijden op een rijtje

Artikel gaat verder onder video

Volgens De Gelderlander zou NEC na Crettaz opnieuw een speler van de voormalig werkgever van Schreuder willen strikken, in de persoon van de transfervrije Willems. Het afgelopen seizoen speelde de 22-voudig Oranje-international nog twintig potten op het tweede niveau van Spanje, onder de Barneveldse oefenmeester.

De 31-jarige Willems heeft al een rijke carrière achter de rug. Na zijn eerste jaren bij Sparta Rotterdam in de Keuken Kampioen Divisie kwam hij bijna tweehonderd keer uit voor PSV, alvorens dienstverbanden bij Eintracht Frankfurt, Newcastle United, Greuther Fürth, FC Groningen, Heracles Almelo en dus Castellón volgden.

➡️ Meer NEC nieuws

👉 NEC maakt aankoop van 6 miljoen bekend: 'Daar word je warm van' 🔗

👉 NEC loopt miljoenenbedrag mis door medische keuring 🔗

👉 'Ajax zet voorlopig streep door Robin Roefs'🔗

👉 Schöne looft ‘exceptionele’ beste ploeggenoot uit carrière 🔗

👉 Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26 🔗