'Ajax zet voorlopig streep door belangrijk transferdoelwit'

Ajax richt deze zomer de pijlen op en Vitezslav Jaros als nieuwe keeper(s). Laatstgenoemde komt waarschijnlijk naar Amsterdam, maar door de naam van Roefs kan voorlopig een streep, weet Mike Verweij. Ajax vindt de keeper van NEC momenteel te duur.

Tijdens de podcast van De Telegraaf, Kick-Off, worden de transferperikelen rond Ajax besproken. Roefs, op dit moment in Slowakije actief als doelman voor Jong Oranje, werd overwogen door Alex Kroes, maar staat nu niet meer bovenaan het lijstje. "Ze vinden hem op dit moment te duur", weet Verweij. "Daar hebben ze voorlopig even een streep doorheen gezet." Toch betekent dat niet dat Roefs in september geen speler van Ajax is. "Want dat kan morgen alweer anders zijn. Ze gaan nu volle bak voor Jaros."

Artikel gaat verder onder video

Jaros is de Tsjechische derde doelman van Liverpool. Onder Arne Slot speelde de 23-jarige doelman dit seizoen twee wedstrijden: een in de League Cup (2-3 winst, tegen Brighton, red.) en een Premier League-wedstrijd. Op 5 oktober 2024, toen The Reds tegen Crystal Palace aantraden, viel Alisson Becker namelijk uit. Jaros speelde elf minuten mee en hield zijn doel schoon (0-1 winst, red.).

LEES OOK: 'Als Davy Klaassen naar die Eredivisieclub verkast, schiet hij er zo dertig in'

Verweij weet ook te vertellen dat Jaros al een tijdje gevolgd wordt door Ajax. "Bovendien heeft John Heitinga hem elke dag op de training gezien, het afgelopen seizoen." Roefs staat als talentvolle Nederlandse doelman ook hoog op het lijstje, maar NEC zou veel voor hem vragen. De Jong Oranje-keeper wil echter wel naar Ajax, weet Voetbal International.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Geldproblemen nekken Ajax in strijd om Eredivisie-smaakmaker 🔗

👉 Ajax raakt naast toptalent Ouazane ook spits kwijt aan Real Madrid 🔗

👉 'Feyenoord doet nieuw recordbod en wil andere clubs, waaronder Ajax, zo aftroeven' 🔗

👉 Frank de Boer hakt knoop door over toekomst als trainer 🔗

👉 'Voormalig Ajax-spelers én Feyenoord-target slachtoffer grote schoonmaak Graham Potter' 🔗