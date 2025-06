'Voormalig Ajax-spelers én Feyenoord-target slachtoffer grote schoonmaak Graham Potter'

West Ham United wil deze zomer voor 150 miljoen Britse pond (omgerekend bijna 180 miljoen euro) aan spelers verkopen, zo meldt The Times. Volgens de krant mogen onder meer voormalig Ajax-spelers en op zoek gaan naar een nieuwe werkgever. Ook voor vermeend Feyenoord-target zou een vertrek lonken.

West Ham eindigde het voorbije seizoen op de veertiende plaats in de Premier League. The Hammers begonnen het seizoen met de Spanjaard Julen Lopetegui als manager, maar die kreeg in januari zijn congé en werd opgevolgd door Graham Potter. Die zou deze zomer een centrale verdediger, een linker wingback, een centrale middenvelder, een aanvaller en mogelijk óók nog een keeper willen toevoegen aan zijn selectie, zo weet The Times.

Het transferbudget is echter niet toereikend om voor al die posities een versterking te halen, waardoor West Ham genoodzaakt is om afscheid te nemen van een aantal huidige spelers. Kudus zou inmiddels zijn aangeboden bij stadgenoot Chelsea. Behalve Kudus, Álvarez en Guilherme zouden ook Nayef Aguerd en Niclas Füllkrug op de nominatie staan om te vertrekken. Voor eerstgenoemde is onder meer het Bayer Leverkusen van Erik ten Hag in de markt, ook Atlético Madrid, Olympique Marseille en Real Sociedad zouden de Marokkaanse verdediger graag inlijven. Het afgelopen seizoen werd hij al verhuurd aan Sociedad.

West Ham maakte in de zomer van 2023 een bedrag van 43 miljoen euro aan Ajax over om Kudus in te lijven. De Ghanees speelde sindsdien tachtig officiële wedstrijden voor de Londenaren, daarin was hij negentien keer trefzeker en leverde hij dertien assists. Álvarez kostte West Ham in datzelfde jaar een bedrag van 38 miljoen euro. De Mexicaan kwam sindsdien 73 keer in actie voor The Hammers, waarin hij goed was voor twee goals, drie assists, 24 gele en twee rode kaarten. Beiden liggen bij West Ham nog vast tot medio 2028.

