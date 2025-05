Valente nu al diep onder de indruk van mogelijke Feyenoord-ploeggenoot

steekt zijn transferwens niet onder stoelen of banken. De smaakmaker van FC Groningen zou graag een overstap maken naar een club uit de top drie en met name Feyenoord lijkt momenteel goede papieren te hebben.

Valente zou eerder deze maand zelfs een rondleiding hebben gehad bij Feyenoord. Wat vond hij ervan? “Daar kan ik niks over zeggen”, reageert hij lachend in een interview met FCUpdate. Maar, zo erkent hij: “Ik hoop dat er een nieuwe club voor mij komt. Mijn ambitie ligt echt in Nederland, dat is voor mijn ontwikkeling het beste. Ik zou Groningen alleen inruilen voor de top drie. We gaan vanzelf zien wat eruit komt.”

Artikel gaat verder onder video

Van één mogelijk toekomstige ploeggenoot is Valente in ieder geval al flink onder de indruk. De aanvallende middenvelder was net als Givairo Read genomineerd als Talent van het Jaar van de Eredivisie, een prijs die uiteindelijk naar Jorrel Hato (Ajax) ging. “Als ik hem aan iemand zou moeten geven, zou het Read zijn. Ik vind het heel bijzonder hoe hij het heeft gedaan. Hij kwam er wat later in. Om dan zo belangrijk te worden voor een topclub als Feyenoord, vind ik heel bijzonder. Hij heeft zich heel goed staande gehouden.”

LEES OOK: Valente contacteert PSV en heeft duidelijke boodschap

Maandag kreeg Valente slecht nieuws: hij viel buiten de EK-selectie van Jong Oranje. Het was een tik die aankwam. “Ik denk dat ik er heel dichtbij zat. Ik ging er een klein beetje van uit dat ik erbij kon zitten, helaas is dat niet gebeurd. Dan moet ik schakelen en door naar mijn volgende doelen. Ik ga lekker mijn rust pakken op vakantie en me voorbereiden op volgend seizoen.”

Dick Lukkien: 'Valente kan heel goed voetballen'

Hoe denkt zijn trainer Dick Lukkien over de ontwikkeling van Valente? “Dat Luciano het bij ons geweldig heeft gedaan, daar kan niemand omheen. Zeker na de winterstop niet. Als ik een stem mocht uitbrengen, was het op Valente.” Of hij toe is aan de Nederlandse top drie, zal volgens Lukkien ‘moeten blijken’. “Maar die jongen kan echt heel goed voetballen. Ik vind het heel logisch dat er belangstelling is van dat soort clubs. We gaan kijken wat het gaat opleveren.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoord 'zit te snurken': 'Er heeft nog niemand voor hem aangeklopt' 🔗

👉 Feyenoord-revelatie: 'Ik zou gaan tekenen, maar toen belde Van Persie...' 🔗

👉 Aston Villa leidt de race: vertrekt Feyenoord-speler al na negen duels naar Engelse top? 🔗

👉 Krabbendam: ‘Feyenoord doet er alles aan om hem terug te halen’ 🔗

👉 Feyenoord titelkandidaat in 2025/26? 'We kunnen gat met PSV en Ajax dichten' 🔗