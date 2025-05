Prijswinnaars Eredivisie Awars bekend: dit zijn de Speler én het Talent van het Jaar

Maandagavond zijn de Eredivisie Awards uitgereikt. Sem Steijn (FC Twente) werd verkozen tot Speler van het Jaar, terwijl Jorrel Hato (Ajax) tot het Talent van het Jaar werd uitgeroepen.

De genomineerden voor Speler van het Jaar in de Eredivisie waren de volgende namen: Davy Klaassen, Kenneth Taylor (beiden Ajax), Igor Paixão (Feyenoord), Ismael Saibari (PSV) en Sem Steijn (FC Twente). Laatstgenoemde was door zijn topscorerstitel en waarde voor Twente op voorhand de grote favoriet en won de trofee dan ook. Steijn scoorde 24 keer en gaf 7 assists in 33 Eredivisiewedstrijden, terwijl hij ook in de play-offs om Europees voetbal zijn aanbreng had met drie doelpunten in twee duels. AZ won de finale echter, waardoor de ploeg uit Enschede volgend seizoen geen Europees voetbal speelt.

Bij de kanshebbers voor de titel Talent van het Jaar zagen we ook wat meer spelers die niet bij de topclubs spelen. Jorrel Hato (Ajax) en Givairo Read (Feyenoord) etaleerden hun klasse dit seizoen voor traditionele topdrieclubs, maar dat geldt niet voor Paxton Aaronson (FC Utrecht), Jakob Breum (Go Ahead Eagles) en Luciano Valente (FC Groningen). Uiteindelijk ging de linksback van Ajax met de prijs aan de haal. Met de Amsterdammers was hij onderdeel van de beste defensie van Nederland en persoonlijk gaf de 19-jarige Hato zes assists en scoorde hij twee keer.

Verder hebben de topscorer van de Eredivisie (Willy van der Kuijlen-trofee) en de maker van het Doelpunt van het Jaar maandag een prijs in ontvangst mogen nemen. Eerstgenoemde prijs ging dus naar Steijn, terwijl de fraaiste goal van het afgelopen seizoen door Brian Linssen werd opgeëist. Ook de winnaars van bovengenoemde prijzen uit de Azerion Vrouwen Eredivisie zijn maandag in het zonnetje gezet.

Winnaars

Johan Cruijff Talent van het Jaar Vrouwen: Veerle Buurman (PSV)

Johan Cruijff Talent van het Jaar Mannen: Jorrel Hato (Ajax)

Doelpunt van het Jaar: Brian Linssen (NEC, tegen NAC, 14 mei 2025)

Speler van het Jaar Vrouwen: Renate Jansen (PSV)

Speler van het Jaar Mannen: Sem Steijn (FC Twente)

Jorrel Hato (@AFCAjax) is 𝗝𝗼𝗵𝗮𝗻 𝗖𝗿𝘂𝗶𝗷𝗳𝗳 𝗧𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁 𝘃𝗮𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝗝𝗮𝗮𝗿 in de Eredivisie! 🌟#EredivisieAwards — ESPN NL (@ESPNnl) May 26, 2025

Dit geweldige schot van 60 meter afstand van Bryan Linssen (@necnijmegen) is het Doelpunt van het Jaar in de Eredivisie! 🚀#EredivisieAwards — ESPN NL (@ESPNnl) May 26, 2025

𝟸𝟺 𝚍𝚘𝚎𝚕𝚙𝚞𝚗𝚝𝚎𝚗. 𝗘𝗿𝗲𝗱𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗲 𝗦𝗽𝗲𝗹𝗲𝗿 𝘃𝗮𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝗝𝗮𝗮𝗿. 🏆



Sem Steijn is uitgeroepen tot Eredivisie Speler van het Jaar na een bizar seizoen met 24 treffers als middenvelder. Wat een jaar. 👏#eredivisie #onsvoetbal #steijn #fctwente pic.twitter.com/q5rJPsw0Em — Eredivisie (@eredivisie) May 26, 2025

