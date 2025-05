Kenneth Taylor heeft één woord nodig voor het vertrek van Farioli

Het vertrek van Francesco Farioli is bij Ajax ‘ingeslagen als een bom’. Zo reageerde technisch directeur Alex Kroes eerder deze week althans nadat de club naar buiten had gebracht dat de samenwerking met de Italiaanse trainer beperkt zou blijven tot één seizoen. noemt het vertrek van Farioli ‘pijnlijk’. De keuzeheer sprak vanaf de start zijn vertrouwen uit in de middenvelder, die zelf aangeeft een ‘hele goede band’ met hem te hebben.

Taylor staat misschien wel symbool voor de wederopstanding van Ajax in het afgelopen seizoen. Waar de middenvelder vorig jaar nog regelmatig werd uitgejoeld en uitgefloten door het eigen publiek, behoorde hij onder Farioli tot de absolute uitblinkers bij de Amsterdammers. Taylor hoopte een sterk seizoen te bekronen met het kampioenschap, maar ook hij kon niet voorkomen dat Ajax in de laatste weken een voorsprong van negen punten uit handen gaf en daarmee zowel de koppositie als de titel verspeelde aan PSV.

Artikel gaat verder onder video

De supporters van Ajax hebben Taylor toch nog een prijs kunnen bezorgen. Hij is door de achterban gekozen tot Ajacied van het Jaar. De Alkmaarder kijkt met een tevreden gevoel terug op het voorbije seizoen. “Het was toch een heel mooi seizoen, denk ik. Wat we dit jaar hebben neergezet, is voor mij persoonlijk heel speciaal. Dit voelde ik nog niet eerder in mijn carrière zo”, vertelt Taylor in gesprek met Ajax Life. Daarmee bedoelt Taylor dat Ajax écht een team is geworden. “Binnen en buiten het veld. We vochten elke meter voor elkaar. In dat opzicht werd het mede om die reden een heel mooi team. Dat bracht ons veel, ondanks dat we uiteindelijk als tweede eindigden.”

LEES OOK: Gigantische dreun dreigt voor Ajax: na Farioli azen ook vijf 'steunpilaren' op vertrek

Ineenstorting Ajax

Bij aanvang van het seizoen gaf niemand een stuiver voor de kansen van Ajax. De Amsterdammers eindigden vorig jaar op een teleurstellende vijfde plaats, op grote afstand van PSV en Feyenoord. Die twee ploegen zouden in het afgelopen seizoen opnieuw de dienst gaan uitmaken, zo was de verwachting. Maar het liep anders. Ajax won zowel thuis als uit van PSV én Feyenoord en stevende anderhalve maand lang af op het kampioenschap. In de laatste wedstrijden ging het echter pijnlijk mis. Taylor wil er in elk geval niet aan dat Ajax ‘overgepresteerd’ heeft. “We hebben zeker niet overgepresteerd, want we zijn gewoon een heel goed team. We deden het echt samen en dat deden we heel goed afgelopen seizoen. Daarom konden we mooie dingen laten zien”, zo klinkt het.

Een verklaring voor de ineenstorting in de laatste weken van het seizoen heeft Taylor niet. Waar Ajax lange tijd (bijna) niet te kloppen was, leed het in de slotfase van de competitie plots ruime nederlagen tegen FC Utrecht (4-0) en NEC (0-3). “Soms is het onverklaarbaar. Ik denk niet dat het aan blessuregevallen of iets lag. We speelden immers het hele jaar in diverse samenstellingen”, zegt Taylor. Na het gelijkspel tegen FC Groningen (2-2) had Ajax de titel niet meer in eigen hand. De ploeg van Farioli moest in de laatste speelronde winnen van FC Twente en hopen dat Sparta iets kon uitrichten tegen Sparta. Dat eerste gebeurde, het tweede niet. “Wij moesten winnen en het dan maar zien. Dan geef je nog één keer alles wat je in je hebt.”

LEES OOK: Boskamp heeft trainersadvies voor Ajax: 'Als ik de baas was, zou ik het direct doen'

Farioli vertrekt

Na afloop van het duel met FC Twente kwam er veel los bij de spelers en technische staf van Ajax. Vooral Farioli was erg emotioneel. De keuzeheer zou een dag later bekendmaken dat hij na één seizoen alweer vertrekt uit Amsterdam. “Ja, helaas. Pijnlijk, denk ik”, zo reageert Taylor op de exit van Farioli. “Ik heb een hele goede band met de trainer. Toen we elkaar voor het eerst zagen, vond hij mij nog een jongen. Eentje die goed kon voetballen, maar nu ben ik meer een man geworden. Dat haalde Farioli ook in mij naar boven. Daar ben ik hem heel dankbaar voor. Ik sprak dit seizoen veel met hem. Tijdens de trainingen zat hij er kort op. Daar heb ik veel aan gehad”, spreekt Taylor zijn dankbaarheid uit richting Farioli.

Player of the Year: Kenneth Taylor! ⭐️⭐️⭐️ — AFC Ajax (@AFCAjax) May 21, 2025 Kenneth Taylor has been named Ajax's Player of the Year for the 2024/2025 season. Chosen by the fans! ♥️ pic.twitter.com/GLn1HUmq9z — AFC Ajax (@AFCAjax) May 21, 2025

➡️ Meer nieuws over het vertrek van Farioli

👉 Kroes reageert op vertrek Farioli en verwacht één ding: 'Die wordt nu nóg uitdagender' 🔗

👉 Ajax-fans zijn woest op één man na vertrek Farioli 🔗

👉 Ajax heeft naast Ten Hag nóg een favoriet om Farioli op te volgen 🔗

👉 'Beslissing Farioli werd voorafgaand aan belangrijke wedstrijd in onderling overleg genomen' 🔗

👉 Trainerszoektocht Ajax: tien mogelijke opvolgers voor Francesco Farioli 🔗