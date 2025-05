Boskamp heeft trainersadvies voor Ajax: 'Als ik de baas was, zou ik het direct doen'

Jan Boskamp ziet in Ron Jans de ideale opvolger van Francesco Farioli bij Ajax. De analist beseft dat de FC Utrecht-trainer nooit de kans heeft gehad in de Nederlandse top, maar hij is er 'honderd procent' van overtuigd dat Jans het aankan.

Daags na de laatste speelronde in de Eredivisie, waarop Ajax het kampioenschap misliep, maakte de club bekend dat Farioli heeft besloten om op te stappen als trainer. Technisch directeur Alex Kroes zal dus naarstig opzoek moeten naar een nieuwe trainer. Diverse namen, waaronder die van Erik ten Hag en Paul Simonis, passeerden al de revue als mogelijke opvolger van de Italiaanse oefenmeester.

Boskamp ziet echter in FC Utrecht-trainer Jans een geschikte vervanger. "Ron heeft natuurlijk wel de kwaliteiten om dat te doen", steekt hij van wal in de podcast Boskamp en Kleine Gijp. "Hij heeft zijn stempel zo op FC Utrecht gedrukt. En in België heb ik hem ook meegemaakt. Maar als je bij Standard Luik tekent, kan je na twee dagen je koffers pakken en vertrekken. Hij heeft dus eigenlijk nooit echt de kans gehad om bij een topclub te werken.”

"Als ik baas was van Ajax, zou ik het direct doen", gaat Boskamp verder. "Hij straalt rust uit en de gunfactor is groot. Je hoort hem ook nooit iets verkeerds zeggen over andere ploegen. En als je goed luistert, dan is hij altijd to the point. En niet iedereen denkt het, maar hij is bikkelhard, als het moet. Ik denk dat hij trainer kan zijn van een club in de top drie, honderd procent.”

FC Utrecht 'voor 99 procent zeker' laatste club Jans

Het is nog maar de vraag of Jans de sprong naar Ajax zal gaan wagen. De geboren Zwollenaar verlengde in november vorig jaar zijn contract bij FC Utrecht tot medio 2026. Daarnaast stelde Jans recentelijk in gesprek met ESPN dat hij nog maximaal twee jaar doorgaat als trainer. "Dus dan kan er nog een jaartje bij. Maar Utrecht is wel 99 procent zeker mijn laatste club."

