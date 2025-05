Bogarde glashelder over wie Farioli op moet volgen bij Ajax: 'Hij is er klaar voor'

Michael Reiziger zou een uitstekende opvolger zijn van Francesco Farioli bij Ajax. Dat stelt oud-voetballer Winston Bogarde. De oud-Oranje-international werkte in het verleden samen met de huidige bondscoach van Jong Oranje en is van van mening dat Reiziger er kaar voor is.

Daags na de laatste speelronde in de Eredivisie, waarop Ajax het kampioenschap misliep, maakte de club bekend dat Farioli heeft besloten om op te stappen als trainer. Technisch directeur Alex Kroes zal dus naarstig opzoek moeten naar een nieuwe trainer. De namen van onder meer Erik ten Hag en Paul Simonis komen veelvuldig voorbij, maar Bogarde ziet liever een ander komen: Reiziger.

Momenteel is Reiziger bondscoach van Jong Oranje, maar in het verleden was hij al werkzaam als trainer van Jong Ajax en als assistent van Ten Hag bij het vlaggenschip. Daar werkte hij ook enkele jaren samen met Bogarde, die onder de indruk is van Reiziger. "Michael is rustig, maar kan ook hard zijn als het moet”, aldus Bogarde in gesprek met ESPN. “Bij Jong Ajax hadden we natuurlijk een jonge groep, dus dan herkent Michael dat die hardheid wat meer nodig is.

Bogarde noemt daarnaast nog een aantal positieve punten van Reiziger. "Het is natuurlijk een jongen van de club. Hij is tactisch goed en staat voor aanvallend voetbal, Ajax-voetbal. Hij weet hoe dat gespeeld moet worden en dat heeft hij ook laten zien. Hij legt de lat hoog. Hij focust zich veel op het positiespel en wil vanuit daar domineren en kansen creëren. Hij heeft bewezen dat hij een goede trainer is.”

Als het aan Bogarde ligt, dan zoekt Ajax ook niet verder naar de perfecte kandidaat voor de opvolging van Farioli. In de ogen van de twintigvoudig Oranje-international is Reiziger de juiste man voor de klus. "Ik heb geen enkele twijfels over zijn kwaliteiten. Hij heeft het jarenlang overal goed gedaan. Dit is het moment dat hij er klaar voor is", besluit.

Ohio breekt ook lans voor Reiziger

FC Utrecht-spits Noah Ohio, die bij Jong Oranje samenwerkt met Reiziger, is ook positief over de oefenmeester. "Hij is altijd eerlijk en oprecht met mij geweest. Hij heeft altijd gezegd hoe het staat. Ik heb veel vertrouwen in hem. Hij is heel goed als trainer en als persoon. Dat straalt hij elke dag uit. Hij is een toptrainer en een topmens.”

