Trainerszoektocht Ajax: tien mogelijke opvolgers voor Francesco Farioli

Ajax zal door het vertrek van Francesco Farioli op zoek moeten naar een nieuwe trainer. De Amsterdamse club maakte maandagochtend bekend dat de Italiaanse oefenmeester 'na zorgvuldige afwegingen' heeft besloten om de deur in de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht te trekken. Het is nu aan technisch directeur Alex Kroes om een opvolger te vinden voor Farioli. FCUpdate zet tien mogelijke kandidaten voor Ajax op een rij.

© Imago

Erik ten Hag

Erik ten Hag was van eind december 2017 tot medio 2022 al werkzaam als trainer van Ajax. De geboren Haaksbergenaar kwam met de nodig scepsis over van FC Utrecht. Ten Hag wist echter alle critici de mond te snoeren. Bij Ajax kende hij de nodige successen met met drie landtitels, tweemaal winst van de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal. Daarnaast was Ten Hag verantwoordelijk voor het zeer succesvolle seizoen in de Champions League in 2018-2019, waarin de halve finale werd bereikt. In dat seizoen werden onder meer Juventus en Real Madrid uitgeschakeld.

Artikel gaat verder onder video

In de zomer van 2022 verruilde Ten Hag de Johan Cruijff ArenA voor het Old Trafford van Manchester United. De successen van Ajax wist hij bij The Red Devils niet te halen, maar wel legde hij beslag op de League Cup in het seizoen 2022-2023 en de FA Cup een seizoen later. Eind oktober vorig jaar werd Ten Hag, vier maanden na het tekenen van een nieuw contract, ontslagen bij Manchester United vanwege tegenvallende resultaten. De in Oldenzaal wonende oefenmeester besloot daarop om tot aan het nieuwe seizoen geen nieuwe klus aan te nemen, waardoor hij nog beschikbaar is. Of Ten Hag een terugkeer naar Ajax ziet zitten, is nog maar de vraag. Hij wordt namelijk ook in verband gebracht als opvolger van Xabi Alonso bij Bayer Leverkusen.

Marcel Keizer

Marcel Keizer werd in 2017 aangesteld als opvolger van Peter Bosz bij Ajax. Het avontuur van de oefenmeester was echter geen lang leven beschoren. Vlak voor de kerst werd Keizer, na de bekernederlaag tegen FC Twente, op straat gezet door de Amsterdamse club. Clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf wist recentelijk te melden dat de nam van Keizer nog altijd rondzingt in de ArenA. "Ik weet dat Alex Kroes heel erg gecharmeerd van hem is. Ik denk dat het echt wel een hele reële optie is om ooit weer de hoofdtrainer van Ajax te worden", aldus de journalist. Na zijn ontslag bij Ajax was hij onder meer werkzaam als trainer bij Al-Jazira, Sporting Portugal en Al Shabab. Bij laatstgenoemde club was hij slechts vijf wedstrijden werkzaam. Keizer zit sinds 6 september 2023 zonder club.

LEES OOK: Kroes reageert op vertrek Farioli en verwacht één ding: 'Die wordt nu nóg uitdagender'

Paul Simonis

© Imago

Ook Paul Simonis geldt als een kandidaat bij Ajax om Francesco Farioli op te volgen. De veertigjarige oefenmeester is pas een jaar hoofdtrainer, nadat hij enkele seizoenen assistent was bij Go Ahead Eagles en sc Heerenveen. In de zomer van 2024 werd Simonis bij Go Ahead Eagles aangesteld als opvolger van de naar Manchester United vertrokken René Hake. In Deventer kende hij een moeizaam begin, maar transformeerde hij Go Ahead Eagles tot een ontzettend leuk voetballende ploeg, die verrassend zevende werd in de Eredivisie. Het was niet het enige hoogtepunt voor de Deventenaren, want ook werd er beslag gelegd op de TOTO KNVB Beker. De bliksemcarrière van Simonis zou komende zomer zomaar eens een nieuwe vlucht kunnen nemen.

Ron Jans

Met zijn 66 jaar is Ron Jans momenteel de oudste trainer van de Eredivisie. Ondanks al zijn ervaring werkte de coach vooralsnog niet in de top van Nederland. Op zijn cv prijken de Nederlandse clubs FC Groningen, sc Heerenveen, PEC Zwolle, FC Twente en zijn huidige club FC Utrecht. Jans boekte met al die clubs verschillende successen. Zo won hij met PEC de KNVB Beker, terwijl hij bij FC Twente medeverantwoordelijk was voor de opmars naar de subtop nadat de club in het coronajaar ontsnapte aan degradatie.

© Imago

Bij FC Utrecht stapte Jans vorig jaar in als opvolger van de ontslagen Michal Silbebauer. De Domstedelingen stonden destijds op een teleurstellende vijftiende plaats. Onder leiding van de gelouterde trainer eindigde FC Utrecht uiteindelijk op een zevende plaats, waarmee het de play-offs om Europees voetbal inging. In de finale werd echter over twee wedstrijden verloren van Go Ahead Eagles. Of Jans de sprong naar de Johan Cruijff ArenA daadwerkelijk gaat maken? Dat is nog de vraag. Eerder deze maand stelde de coach dat FC Utrecht 'voor 99 procent zeker' zijn laatste club zou zijn. In november vorig jaar verlengde de geboren Zwollenaar zijn contract tot medio 2026 in de Domstad.

LEES OOK: Van Hooijdonk in de bres voor Farioli: 'Ik vind het écht krankzinnig'

Kasper Hjulmand

Het zou ook niet verrassend zijn als Ajax uit zou komen bij Kasper Hjulmand. De Deense oefenmeester was in de zomer van 2023 onder toenmalig technisch directeur Sven Mislintat ook al in beeld als trainer van de recordkampioen van Nederland. Uiteindelijk koos de leiding van Ajax voor Maurice Steijn, die in Amsterdam geen lang leven beschoren was als trainer.

Hjulmand bouwde zijn trainerscarrière zorgvuldig op en begon als jeugdtrainer bij Lyngby. Na zes jaar als coach van diverse jeugdelftallen krijgt hij uiteindelijk de leiding als hoofdtrainer van de Deense club. Hjulmand maakte hier indruk en werd in 2008 assistent-trainer van FC Nordsjaelland, een van de grootste clubs van Denemarken. Na drie jaar als assistent werd hij hoofdtrainer van de Deense topclub, die hij in zijn eerste seizoen direct naar het kampioenschap leidde. Zijn eerste buitenlandse avontuur was bij FSV Mainz 05, waar hij twee jaar werkzaam was. Hij keerde terug bij Nordsjaelland en na vier jaar als trainer in zijn tweede periode werd hij bondscoach van Denemarken. Hij beleefde een succesvol EK 2021 met Denemarken, waarin de halve finale werd bereikt, maar kon de verwachtingen op het daaropvolgende WK niet waarmaken. Na het afgelopen EK in Duitsland, waarin de Denen in de achtste finale werd uitgeschakeld door Duitsland, stapte hij op.

Kjetil Knutsen

© Imago

Kjetil Knutsen was in de zomer van 2023 de topkandidaat om interim-trainer John Heitinga op te volgen bij Ajax. De onderhandelingen over een samenwerking tussen de Noorse coach en de Amsterdamse club liepen echter op niets uit, waardoor Ajax doorschakelde naar Maurice Steijn. Knutsen kwam in 2017 terecht bij FK Bodø/Glimt als assistent-trainer. Een jaar later werd hij hoofdtrainer van de Noorse club, die onder zijn leiding uitgroeide van promovendus tot viervoudig landskampioen en Europees revelatie. Zo trakteerden Knutsen en Bodø/Glimt in 2021 de Italiaanse topclub AS Roma op een 6-1 nederlaag in de UEFA Conference League. Dit seizoen overtrof de Noorse verrassing alle verwachtingen in de Europa League met een halve finale. Zo werden in de knock-outfase onder meer FC Twente en Lazio uitgeschakeld.

Michael Reiziger

De 52-jarige Reiziger is geen onbekende voor Ajax. De voormalig Oranje-international komt uit de jeugdopleiding van de Amsterdammers en speelde als voetballer 93 wedstrijden in de hoofdmacht. In de zomer van 2017 werd Reiziger hoofdtrainer van Jong Ajax en werd hij in zijn eerste seizoen direct kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Het jaar daarop eindigde de beloftenploeg van de Amsterdammers op een elfde plaats. Reiziger werd vervolgens in de zomer van 2019 doorgeschoven naar het eerste elftal en werd daar assistent-trainer, een rol die hij vervulde tot medio 2023.

© ESPN

Even leek het erop dat Reiziger de hoofdtrainer van Ajax zou worden na het ontslag van Alfred Schreuder in januari 2023. Door inmenging van Klaas Jan Huntelaar werd echter John Heitinga de nieuwe ad interim, terwijl die positie door technisch manager Gerry Hamstra aan Reiziger was beloofd. Het liep dus anders en in de zomer van 2023 vertrok Reiziger bij Ajax om bondscoach te worden van Jong Oranje. Daar doet de oud-voetballer het meer dan uitstekend en kwalificeerde hij zich met Jong Oranje overtuigend voor het EK Onder 21 van komende zomer. Alle tien de kwalificatiewedstrijden werden winnend afgesloten, met een indrukwekkend doelsaldo van 32 doelpunten voor en slechts drie tegen.

Pascal Jansen

Ook Pascal Jansen is in het verleden wel eens voorbijgekomen als mogelijke trainer van Ajax. De voormalig trainer van AZ was in de zomer van 2023 in beeld als nieuwe trainer onder Sven Mislintat, maar het werd uiteindelijk Maurice Steijn. Er is contact geweest met Muy Manero en met Nathan van Kooperen in de tijd dat Ajax een nieuwe trainer zocht, ja", liet Jansen daar vorig jaar mei over los in Goedemorgen Eredivisie.

Afgelopen zomer werd Jansen opnieuw in verband gebracht met Ajax, maar concreet werd het niet. Wellicht hadden de speculaties ermee te maken dat de oefenmeester meermaals werd gesignaleerd in de Johan Cruijff ArenA. De 52-jarige Jansen zat in 2024 namelijk bij drie wedstrijden van de Amsterdammers op de tribune. Momenteel is hij trainer van het Amerikaanse New York City FC, nadat hij in januari 2024 werd ontslagen bij AZ. Bij de Alkmaarders was de oefenmeester de opvolger van Arne Slot.

LEES OOK: Farioli verschijnt enkele uren na Ajax-vertrek al in talkshow

John Heitinga

John Heitinga was na het ontslag van Alfred Schreuder al een klein halfjaar als interim-trainer de eindverantwoordelijke bij Ajax. De voormalige jeugdspeler van de Amsterdamse club was een tijdje in beeld om definitief hoofdtrainer te worden van de club, maar er was lang onduidelijkheid over zijn positie. Uiteindelijk moest Heitinga plaatsmaken voor Maurice Steijn, waarop hij teleurgesteld vertrok uit de hoofdstad.

Heitinga ging verder als assistent en werd bij West Ham United de rechterhand van David Moyes. Afgelopen zomer maakte hij binnen de Premier League een fraaie stap, toen Arne Slot hem besloot mee te nemen naar Liverpool. Een pikante keuze voor Heitinga, mede door zijn geschiedenis als speler bij Everton.

Xavi Hernández

© Imago

Dan last but not least: Xavi Hernández. De Spaanse media linkten de voormalig topvoetballer afgelopen zomer al aan Ajax. Deze interesse werd echter nooit concreet of bevestigd. De inmiddels 45-jarige Xavi, die tot 2019 nog actief was als voetballer, begon zijn trainerscarrière bij het Qatarese Al-Sadd. Op 6 november 2021 werd de Spanjaard aangesteld bij FC Barcelona als opvolger van de ontslagen Ronald Koeman. In zijn eerste volledige seizoen bij de Catalanen wist Xavi direct de Spaanse Supercup te winnen en ook beslag te leggen op het kampioenschap. Afgelopen zomer kwam er een einde aan het dienstverband van de oud-middenvelder bij 'zijn' FC Barcelona en werd hij opgevolgd door Hansi Flick. Xavi is sindsdien clubloos.

Wie moet Ajax aanstellen als opvolger van Francesco Farioli? Laden... 32.2% Erik ten Hag 1.8% Marcel Keizer 11.1% Paul Simonis 6.3% Ron Jans 1.1% Kasper Hjulmand 4.7% Kjetil Knutsen 14.5% Michael Reiziger 2.4% Pascal Jansen 3.8% John Heitinga 17.9% Xavi Hernández 4.2% Iemand anders, namelijk... 552 stemmen

➡️ Meer nieuws over het vertrek van Farioli

👉 Kroes reageert op vertrek Farioli en verwacht één ding: 'Die wordt nu nóg uitdagender' 🔗

👉 Ajax-fans zijn woest op één man na vertrek Farioli 🔗

👉 Ajax heeft naast Ten Hag nóg een favoriet om Farioli op te volgen 🔗

👉 'Beslissing Farioli werd voorafgaand aan belangrijke wedstrijd in onderling overleg genomen' 🔗