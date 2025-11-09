Live voetbal 5

Theo Janssen stelt Alex Pastoor voor als nieuwe trainer Ajax

Sjoerd van Ramshorst
Foto: © NOS/realtimes
5 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
9 november 2025, 20:03

Ajax zal eerst een nieuwe trainer aanstellen en dan pas een opvolger van Alex Kroes als technisch directeur. Dat laat NOS-presentator Sjoerd van Ramshorst zondagavond weten na navraag bij de club. Deze week werd trainer John Heitinga ontslagen en stelde technisch directeur Alex Kroes zijn positie ter beschikking.

De zoektocht naar een nieuwe trainer is al begonnen en heeft meer prioriteit dan een opvolger van Kroes vinden. Het bestuur heeft Kroes ervan kunnen overtuigen aan te blijven totdat een opvolger is gevonden, of totdat zijn contract afloopt (aan het einde van het seizoen).

Artikel gaat verder onder video

"We hebben contact gezocht met Ajax. Ze gaan eerst een trainer aanstellen, en pas daarna een technisch directeur”, zegt Van Ramshorst bij Studio Sport: Eredivisie. “De nieuwe trainer moet vervolgens goedkeuring krijgen van de Raad van Commissarissen. Danny Blind zal daar zijn oordeel over vellen, en waarschijnlijk ook Louis van Gaal, want die is nog adviseur van de RvC."

Theo Janssen
© NOS

'Alex Pastoor nieuwe trainer Ajax?'

Analist Theo Janssen weet wel wie geschikt zou zijn om de nieuwe trainer te worden. "Als je kijkt naar de vorige trainers, dan zijn dat veel oud-Ajacieden. Farioli niet, Steijn ook niet, maar Faraioli heeft het gewoon heel goed gedaan. Toch zou Ajax een keer over een andere boeg moeten gaan. Ik denk aan een type als Alex Pastoor: een docentachtige trainer die het goed kan uitleggen en een duidelijke visie heeft om het seizoen af te maken.”

“Ik denk ook dat hij dat zou ambiëren – dat heeft hij volgens mij weleens aangegeven. Ik zou dat de ideale oplossing vinden bij Ajax”, zegt Janssen. Pastoor liet donderdag weten dat hij ‘niet meteen ‘ja’ of ‘nee’ zou zeggen’.

'Spel onder Fred Grim niet beter'

Onder leiding van interim-trainer Fred Grim verloor Ajax zondag met 2-1 van Utrecht. Is Ajax erop vooruitgegaan na het vertrek van Heitinga? "Ik moet eerlijk zeggen dat ik vandaag niet heel veel verschil zag”, aldus Janssen. “Dat is ook wel logisch, Grim zit er pas kort. Ajax speelde erg matig in balbezit. Even rustig de bal rondspelen lukte niet, en dan werd er weer verkeerd ingestapt."

"Het oogde onzeker, kwetsbaar, en dat zag je in heel veel momenten. Steeds werden ballen weggegeven door een verkeerde afspeelactie, en dan gaf je weer een counter weg. Dat gebeurde eigenlijk continu in de wedstrijd. Je zag ze constant duels verliezen.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Scheidsrechter Dennis Higler met daarnaast ESPN-analist Kees Kwakman

Kwakman ergert zich aan Higler die overtreding Shoretire onbestraft laat: 'Niet consequent, dit is geel!'

  • Gisteren, 22:22
  • Gisteren, 22:22
Mark van Bommel

Van Bommel geniet: oogappel Ihattaren vernedert Heerenveen-keeper Klaverboer met heerlijke Panenka

  • Gisteren, 21:40
  • Gisteren, 21:40
Carl Hoefkens

Hoefkens ontploft: NAC-trainer trekt woedend zijn jas uit na rode kaart Holtby

  • Gisteren, 20:10
  • Gisteren, 20:10
7 5 reacties
Reageren
5 reacties
12deman
714 Reacties
133 Dagen lid
591 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, ik hoop van niet, Pastoor is veel te goed voor Ajax.

Ajeto!
549 Reacties
1.140 Dagen lid
3.668 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@12deman, en ik hoop dat je eens een keertje stopt met dat irritante gedrag om telkens weer af te geven op dat wat er in Amsterdam gebeurt. Bemoei je met je eigen kippen

CG
2.629 Reacties
839 Dagen lid
13.362 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ajeto! Klopt helemaal. Niet meer zeiken !!

Arena
1.393 Reacties
90 Dagen lid
3.157 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Alex Pastoor vind ik zeker een optie. Evenwichtige persoonlijkheid zonder flauwekul. Ik zie hem ook graag analyseren op tv. Hij heeft niet het flamboyante van Ajax maar lijkt me geschikt om rust en vorderingen te brengen.

CG
2.629 Reacties
839 Dagen lid
13.362 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vraag me af of het voor alleen dit seizoen is, of (toch) voor een lange termijn als hij zou komen !!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

12deman
714 Reacties
133 Dagen lid
591 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, ik hoop van niet, Pastoor is veel te goed voor Ajax.

Ajeto!
549 Reacties
1.140 Dagen lid
3.668 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@12deman, en ik hoop dat je eens een keertje stopt met dat irritante gedrag om telkens weer af te geven op dat wat er in Amsterdam gebeurt. Bemoei je met je eigen kippen

CG
2.629 Reacties
839 Dagen lid
13.362 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ajeto! Klopt helemaal. Niet meer zeiken !!

Arena
1.393 Reacties
90 Dagen lid
3.157 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Alex Pastoor vind ik zeker een optie. Evenwichtige persoonlijkheid zonder flauwekul. Ik zie hem ook graag analyseren op tv. Hij heeft niet het flamboyante van Ajax maar lijkt me geschikt om rust en vorderingen te brengen.

CG
2.629 Reacties
839 Dagen lid
13.362 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vraag me af of het voor alleen dit seizoen is, of (toch) voor een lange termijn als hij zou komen !!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Alex Pastoor

Alex Pastoor
Functie: Coach
Leeftijd: 59 jaar (26 okt. 1966)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
11
20
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19
6
Groningen
12
0
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel