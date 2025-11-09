Ajax zal eerst een nieuwe trainer aanstellen en dan pas een opvolger van Alex Kroes als technisch directeur. Dat laat NOS-presentator Sjoerd van Ramshorst zondagavond weten na navraag bij de club. Deze week werd trainer John Heitinga ontslagen en stelde technisch directeur Alex Kroes zijn positie ter beschikking.

De zoektocht naar een nieuwe trainer is al begonnen en heeft meer prioriteit dan een opvolger van Kroes vinden. Het bestuur heeft Kroes ervan kunnen overtuigen aan te blijven totdat een opvolger is gevonden, of totdat zijn contract afloopt (aan het einde van het seizoen).

"We hebben contact gezocht met Ajax. Ze gaan eerst een trainer aanstellen, en pas daarna een technisch directeur”, zegt Van Ramshorst bij Studio Sport: Eredivisie. “De nieuwe trainer moet vervolgens goedkeuring krijgen van de Raad van Commissarissen. Danny Blind zal daar zijn oordeel over vellen, en waarschijnlijk ook Louis van Gaal, want die is nog adviseur van de RvC."

'Alex Pastoor nieuwe trainer Ajax?'

Analist Theo Janssen weet wel wie geschikt zou zijn om de nieuwe trainer te worden. "Als je kijkt naar de vorige trainers, dan zijn dat veel oud-Ajacieden. Farioli niet, Steijn ook niet, maar Faraioli heeft het gewoon heel goed gedaan. Toch zou Ajax een keer over een andere boeg moeten gaan. Ik denk aan een type als Alex Pastoor: een docentachtige trainer die het goed kan uitleggen en een duidelijke visie heeft om het seizoen af te maken.”

“Ik denk ook dat hij dat zou ambiëren – dat heeft hij volgens mij weleens aangegeven. Ik zou dat de ideale oplossing vinden bij Ajax”, zegt Janssen. Pastoor liet donderdag weten dat hij ‘niet meteen ‘ja’ of ‘nee’ zou zeggen’.

'Spel onder Fred Grim niet beter'

Onder leiding van interim-trainer Fred Grim verloor Ajax zondag met 2-1 van Utrecht. Is Ajax erop vooruitgegaan na het vertrek van Heitinga? "Ik moet eerlijk zeggen dat ik vandaag niet heel veel verschil zag”, aldus Janssen. “Dat is ook wel logisch, Grim zit er pas kort. Ajax speelde erg matig in balbezit. Even rustig de bal rondspelen lukte niet, en dan werd er weer verkeerd ingestapt."

"Het oogde onzeker, kwetsbaar, en dat zag je in heel veel momenten. Steeds werden ballen weggegeven door een verkeerde afspeelactie, en dan gaf je weer een counter weg. Dat gebeurde eigenlijk continu in de wedstrijd. Je zag ze constant duels verliezen.”