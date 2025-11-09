Live voetbal 9

Wout Weghorst: 'Je kunt moeilijk 22 spelers ontslaan'

Ajax-spits Wout Weghorst
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
9 november 2025, 16:42

Wout Weghorst heeft persoonlijk moeite met het ontslag van John Heitinga, zo geeft de spits van Ajax toe. Hij merkte dat Heitinga zijn best deed om het tij te keren. “Maar ik weet hoe het werkt in het voetbal”, wordt Weghorst geciteerd door Ajax Life.

Twee weken geleden omhelsde Weghorst de trainer nog, na een doelpunt tegen FC Twente. Niet veel later moest Heitinga het veld ruimen. “Het was een rotweek. Het waren twee lastige dagen. Het was frustrerend”, aldus Weghorst, die zelf ook met Heitinga heeft gesproken. “Wat er is gezegd, blijft iets tussen ons. Het voelt een beetje als een persoonlijke nederlaag. Ik heb er wel moeite mee.”

Artikel gaat verder onder video

“Maar ik weet hoe het werkt in het voetbal. Je kunt moeilijk 22 spelers ontslaan”, beseft Weghorst.De club besloot te weinig perspectief te zien in de wijze waarop het ging. Men zag geen stijgende lijn. Maar op persoonlijk vlak is het vervelend. Ik zag wat John ervoor deed en wat hij ervoor gaf. Toch moesten we ons weer focussen op dit uitduel in Utrecht.”

Ajax kwetsbaar bij standaardsituaties

Fred Grim neemt voorlopig de honneurs waar. Onder zijn leiding verloor Ajax zondag met 2-1 van FC Utrecht, door twee tegengoals uit standaardsituaties. “Dat blijft een repeterend verhaal”, geeft Weghorst toe. “Dan kun je het over tactiek hebben wat je wil… Of over een 4-2-2-systeem of 4-3-3-formatie. Of over een hoog blok of laag blok. Feit is echter ook dat wedstrijden vaak worden beslist vanuit standaardsituaties.”

Is het onmogelijk standaardsituaties te verdedigen vanwege het gebrek aan lengte in de ploeg? "Niet mogelijk staat niet in mijn woordenboek. Ik snap dat er verschil in lengte en fysiek kan zijn, maar ik ben van mening dat je er alles aan moet doen om doelpunten te voorkomen. Willen, is kunnen. Dat is mijn motto. Je moet in elk geval je taak uitvoeren, meelopen in de lijn. Dat gebeurt niet of onvoldoende."

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Scheidsrechter Dennis Higler met daarnaast ESPN-analist Kees Kwakman

Kwakman ergert zich aan Higler die overtreding Shoretire onbestraft laat: 'Niet consequent, dit is geel!'

  • Gisteren, 22:22
  • Gisteren, 22:22
Mark van Bommel

Van Bommel geniet: oogappel Ihattaren vernedert Heerenveen-keeper Klaverboer met heerlijke Panenka

  • Gisteren, 21:40
  • Gisteren, 21:40
Carl Hoefkens

Hoefkens ontploft: NAC-trainer trekt woedend zijn jas uit na rode kaart Holtby

  • Gisteren, 20:10
  • Gisteren, 20:10
1 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Utrecht - Ajax

FC Utrecht
2 - 1
Ajax
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
10
6
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
12
5
20
5
Groningen
11
2
19
6
Utrecht
12
6
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel