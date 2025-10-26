Wout Weghorst heeft zondagmiddag een duidelijk statement gemaakt, door John Heitinga te knuffelen na zijn doelpunt voor Ajax tegen FC Twente. De spits maakte kort na de pauze de 1-1 en sprintte meteen af op zijn trainer, om het doelpunt samen te vieren.

In de 49ste minuut van de wedstrijd kwam Weghorst na een voorzet van Kenneth Taylor hoger dan verdediger Ruud Nijstad en kopte hij de 1-1 binnen. De spits liep naar Heitinga, gaf hem een handje en daarna een ferme omhelzing.

Artikel gaat verder onder video

Ook stak Weghorst zijn handen omhoog richting de supporters. Dat leek een excuusbetuiging. Weghorst zegt een warm hart te hebben voor Twente en sprak in 2024 de droom uit om in Enschede te voetballen, maar vertrok toch naar Ajax. Dat wordt hem niet in dank afgenomen door de Twente-supporters, die hem zondagmiddag uitfluiten.

Kort na de gelijkmaker van Weghorst zorgde Oscar Gloukh voor de 1-2 en vervolgens nam Mika Godts de 1-3 voor zijn rekening. Ajax kwam zodoende flitsend uit de kleedkamer na de pauze. De wedstrijd is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.