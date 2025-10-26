Live voetbal 3

Hiddink heeft dringend advies voor Heitinga: 'Laat Fitz-Jim nou eens vier, vijf wedstrijden staan'

Guus Hiddink
Foto: © ESPN
Mingus Niesten
26 oktober 2025, 12:02

Guus Hiddink ziet in Kian Fitz-Jim een goede controlerende middenvelder. Ajax is nog steeds op zoek naar een vervanger van Jordan Henderson en in Goedemorgen Eredivisie bij ESPN doet Hiddink een pleidooi voor het Ajax-talent.

De Amsterdammers zitten in een lastige fase en krijgen momenteel veel goals om de oren. Defensief gezien lijkt er wat structuur te ontbreken. "Met Henderson hadden ze vorig seizoen een baas", weet Hiddink. "Daar is ook kritiek op geweest, maar hij was de leider. Nu is hij weggegaan, maar dan moet je hem toch vervangen?"

De voormalige trainer ziet iemand bij Ajax rondlopen die een sensatie zou kunnen worden op de zes-positie. "Ik heb hem nu een paar keer zien spelen, die Fitz-Jim. Dat is een goede passer, kan een bal afpakken. Je moet hem wat limiteren denk ik, zo van: blijf een beetje op je plek, ga niet van alles doen. Maar ik vind dat een hele goede voetballer."

Hiddink zou de jongeling dan ook vaker aan het werk willen zien, zodat hij ook in die rol kan groeien. "Laat hem vier, vijf wedstrijden staan. Je kunt hem een beetje vergelijken met Mauro Júnior bij PSV, wel op een iets lager niveau. Ik zou hem laten staan, maar wie ben ik?", zegt Hiddink, waarna zijn tafelgenoten beginnen te lachen om de nederigheid van de grote trainer.

Kian Fitz-Jim

Kian Fitz-Jim
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 22 jaar (5 jul. 2003)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
6
0
2024/2025
Ajax
27
2
2023/2024
Ajax
2
0
2023/2024
Jong Ajax
15
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
AZ
9
7
18
4
Groningen
10
2
18
5
Ajax
9
5
16
6
Sparta
10
-8
16
7
NEC
10
8
15

