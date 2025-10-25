is de laatste weken het onderwerp van gesprek door zijn gedrag op het veld. De spits van Ajax kwam vorige week in het nieuws toen hij Wouter Goes een elleboogstoot gaf en maakte woensdag een slechte beurt door een penalty weg te geven tegen Chelsea bij een 2-1 achterstand. Bij De Eretribune zijn en Hugo Borst het erover eens dat het gedrag van de spits niet door de beugel kan.

Nadat Weghorst met een gele kaart was weggekomen na zijn elleboog jegens Goes, besloot Kramer op X zijn frustraties te uiten. Zaterdagavond wordt hem opnieuw gevraagd naar zijn mening. “Nogmaals, het zijn natuurlijk twee griezels van spelers. Weghorst en Goes roepen best wat irritatie op bij veel anderen. Wat willen ze nou?”, foetert de voormalig Feyenoorder bij het zien van de beelden. “Er is geen onderzoek geweest, terwijl dat in mijn verleden wel altijd gebeurde.” Overigens heeft Jeroen Manschot het moment beoordeeld met een gele kaart, waardoor een nieuw onderzoek niet mag volgens de regels.

Borst haakt er vervolgens cynisch op in dat Weghorst zich ‘uitstekend heeft gecorrigeerd’ en ‘niets raars heeft gedaan’, doelend op de penalty die hij weggaf op bezoek bij Chelsea. “Ik snap best dat hij wat extra brengt, maar hij kent de grenzen niet. Het is absurd hoe hij zijn ploeg dupeert. Dit sloeg gewoon nergens op”, foetert de schrijver. “De man is blijvend voer voor ons aan tafel om over te spreken en dat moeten we ook blijven doen, want hij speelt gewoon op de grens en gaat er vaak overheen.”

Kramer ziet dat Weghorst, als het wat minder gaat met Ajax, steeds meer extra dingen gaat proberen. “Dan vraag je je af wat hij ermee wil doen”, stelt de spits van RKC Waalwijk. Daar haakt Borst weer op in met een bijzondere opmerking. “Jij als bijna-TBS’er bent wel iemand om in het hoofd van zo’n TBS’er te gaan zitten”, stelt de columnist, tot grote shock van de aanwezigen in de studio. Kramer gaat weer verder: “Als je vier man omver loopt, geef je niet een signaal af aan je teamgenoten. Hij loopt in vijf minuten gewoon vier keer door op de nummer zes van Chelsea en drie keer op de centrale verdediger. Wat schiet je ermee op? Niks.” Borst vraagt zich vervolgens af of er niet bij iedere club een psycholoog rondloopt. “In zijn geval zou een psychiater misschien handiger zijn, maar iemand met gezag moet tegen hem zeggen dat hij te ver gaat.”