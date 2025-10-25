Afrim Salievski keert terug bij Anderlecht, waar hij de rol van Academy Talent Director op zich neemt, zo meldt de Belgische club op de officiële kanalen. Na vijf jaar bij Ajax, waar hij verantwoordelijk was voor het aantrekken van talenten als en , is de 45-jarige Belg terug op het oude nest.

Salievski, die eerder tussen 2012 en 2020 bij Anderlecht werkte, heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van jong talent bij Ajax. De voormalig jeugdscout van de Amsterdammers was onder meer betrokken bij de komst van spelers als Rayane Bounida, Godts en Mokio. In Brussel wordt Salievski de opvolger van Peter Verbeke, die de rol sinds eind 2023 bekleedde.

Salievski richt zich op talentontwikkeling bij Anderlecht

Bij Anderlecht zal de Belg zich richten op het behouden en aantrekken van talenten. Hij krijgt de leiding over het scoutingteam voor zowel de bovenbouw als de onderbouw. Op de clubwebsite van Anderlecht laat Salievski weten blij te zijn met zijn terugkeer: “Het voelt geweldig om opnieuw aan de slag te gaan bij de grootste club van België. Anderlecht heeft een rijke traditie in talentontwikkeling.”

Salievski wil omgeving creëren voor talenten

Salievski heeft grote plannen voor de toekomst bij Anderlecht. Hij wil samen met zijn team een omgeving creëren waar talenten zich thuis voelen, zich kunnen ontwikkelen en mee kunnen bouwen aan het succes van de club. “Samen met het team willen we een omgeving creëren waar talent zich thuis voelt, zich kan ontwikkelen en mee kan bouwen aan het succes van de club,” aldus Salievski.