Voor John Heitinga wordt de ontmoeting met FC Twente cruciaal voor zijn toekomst als trainer van Ajax, zo weet Chris Woerts vrijdagavond te vertellen bij Nieuws van de Dag. Bij een slecht resultaat in Enschede kan de directie volgens de sportmarketeer niet meer om een ontslag heen.

Na de matige seizoenstart en de nederlagen tegen AZ (0-2) en Chelsea (5-1) staat de druk er vol op voor Heitinga. De wedstrijd tegen FC Twente kan zomaar eens doorslaggevend zijn voor zijn positie. “Ik denk dat de rvc van Ajax afwacht tot aanstaande zondag", begint Woerts zijn verhaal.

“Als dat weer een kansloze nederlaag wordt… dan denk ik dat de supporters het zat zijn. Als de soldaten gaan muiten, dan is de generaal opgegeven. Dus dan is het einde oefening voor Heitinga", verwacht hij.

Als Woerts zélf in de raad van commissarissen van Ajax zat, was Heitinga al vertrokken. “Als ik commissaris voetbalzaken zou zijn, zou ik Heitinga vervangen", is hij stellig. Ajax neemt het zondag om 12.15 uur op tegen FC Twente.