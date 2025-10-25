Live voetbal

Resultaat tegen Twente doorslaggevend voor positie-Heitinga, weet Chris Woerts

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
25 oktober 2025, 10:43

Voor John Heitinga wordt de ontmoeting met FC Twente cruciaal voor zijn toekomst als trainer van Ajax, zo weet Chris Woerts vrijdagavond te vertellen bij Nieuws van de Dag. Bij een slecht resultaat in Enschede kan de directie volgens de sportmarketeer niet meer om een ontslag heen.

Na de matige seizoenstart en de nederlagen tegen AZ (0-2) en Chelsea (5-1) staat de druk er vol op voor Heitinga. De wedstrijd tegen FC Twente kan zomaar eens doorslaggevend zijn voor zijn positie. “Ik denk dat de rvc van Ajax afwacht tot aanstaande zondag", begint Woerts zijn verhaal.

“Als dat weer een kansloze nederlaag wordt… dan denk ik dat de supporters het zat zijn. Als de soldaten gaan muiten, dan is de generaal opgegeven. Dus dan is het einde oefening voor Heitinga", verwacht hij.

Als Woerts zélf in de raad van commissarissen van Ajax zat, was Heitinga al vertrokken. “Als ik commissaris voetbalzaken zou zijn, zou ik Heitinga vervangen", is hij stellig. Ajax neemt het zondag om 12.15 uur op tegen FC Twente.

2 reacties
Martine
143 Reacties
260 Dagen lid
432 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Woerts denkt echt dat hij de wijsheid in pacht heeft. Hij is met zijn geraaskal al zoveel keer mis geweest en men (VI) blijft hem een platform geven Dat zegt ook genoeg over dit programma trouwens

Arena
1.217 Reacties
75 Dagen lid
2.773 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Chris Woerts is een eerste klas fantast, maar ik mag hopen dat ie gelijk heeft. Een ontslag voor Heitinga en daarmee wellicht ook voor Kroes is het beste voor Ajax. Op deze manier kun je gewoon niet verder. Dus hoe raar het ook klinkt, ik hoop dat Twente wint. Als Heitinga en daarmee ook Kroes aanblijven in Ajax blijf je maar aanmodderen. Het is echt de hoogste tijd dat er wat veranderd.

