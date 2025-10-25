Live voetbal 3

Ajax informeerde naar Kenny Tete, maar pakte niet door: ‘Voor mij was het duidelijk’

Kenny Tete bij Ajax
Foto: © Imago/realtimes
Luuk van Grinsven
25 oktober 2025, 14:11

Ajax heeft afgelopen zomer geïnformeerd naar de diensten van Kenny Tete, zo onthult de rechtsback aan NOS. Van concrete aanbiedingen was echter geen sprake volgens de verdediger van Fulham.

Tete speelt al ruim vijf jaar bij de oudste club van Londen, maar had afgelopen zomer kunnen terugkeren naar Ajax. “Ik was natuurlijk transfervrij. Er is wel een beetje geïnformeerd. Maar niet zo van: bam, we willen je”, vertelt de oud-international van het Nederlands elftal, die ziet dat er ‘het een en ander is veranderd’ in Amsterdam. “De salarissen zijn naar beneden gegaan, grote bedragen geven ze alleen nog aan de grote jongens.”

De dertigjarige verdediger had zelf geen interesse in een terugkeer naar Ajax. “Voor mij was het wel duidelijk dat ik hier wilde blijven. Natuurlijk, als Ajax zou aankloppen... Dat is altijd speciaal. Je blijft fan. Maar ik ben dankbaar dat ik hier kan blijven”, zegt Tete.

“Qua alles: Londen, Premier League, leuk team, goede trainer. Dat zijn dingen die je moet waarderen voordat je ergens anders heengaat. Anders ga je misschien naar Ajax en zit je in los zand”, is hij eerlijk. “En uiteindelijk moet ik ook aan mijn oude dag denken. Ik denk wel dat ze mij kunnen betalen, het is ook niet zo dat ik hier dertig miljoen verdien, maar het gaat er ook om aan wie zij het geld willen geven”, lacht Tete.

