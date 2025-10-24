Ajax staat voor een zware uitwedstrijd. In Enschede moet FC Twente worden verslagen om zicht te houden op de top drie. John Heitinga zal daarbij een aantal wisselingen doorvoeren.

Heitinga moet puzzelen

In de Champions League tegen Chelsea verraste Heitinga met een keeperswissel. De 41-jarige Remko Pasveer begon aan de wedstrijd, maar moest vijf keer vissen. Toch is het te verwachten dat hij weer mag starten. Het centrum zal hetzelfde blijven als tegen de Londenaren: Ko Itakura en Josip Sutalo vormen het hart van de verdediging. Youri Baas neemt de linksbackpositie in, terwijl Anton Gaaei vermoedelijk op rechts opnieuw zal starten. Dat gaat ten koste van Lucas Rosa, die tegen Chelsea nog een strafschop veroorzaakte.

Artikel gaat verder onder video

Het middenveld ondergaat waarschijnlijk een metamorfose. Youri Regeer zal vermoedelijk weer in de basis staan nu hij fitter is, al is Jorthy Mokio nog niet helemaal uitgesloten voor die positie. James McConnell lijkt terug te keren op de bank. Kenneth Taylor begint ook weer in de basis; zijn rode kaart tegen Chelsea heeft geen gevolgen voor de Eredivisie. Oscar Gloukh, de speler die veel indruk maakt op de Ajax-supporters, zal eveneens starten bij de Amsterdammers.

Voorin zijn nog geen zekerheidjes. Wout Weghorst zal opnieuw in de punt spelen, met Mika Godts aan de linkerkant. De rechtsbuitenpositie is een twijfelgeval tussen Oliver Edvardsen en Raúl Moro, al wordt verwacht dat Edvardsen zal starten. Dat zou de derde wijziging zijn ten opzichte van het Champions League-duel. Steven Berghuis zit überhaupt niet bij de selectie: de Apeldoorner kampt nog steeds met een blessure.

De Amsterdammers speelden in de Eredivisie al 115 keer tegen de Tukkers, waarvan 58 keer in Enschede. Daar won Ajax 18 keer en was Twente 24 keer de sterkste.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Itakura, Baas; Regeer, Taylor, Gloukh; Edvardsen, Weghorst, Godts.