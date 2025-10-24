ESPN: 'Binnen Ajax vanaf het eerste moment twijfels over Heitinga en staf'

Binnen Ajax waren er al vanaf de eerste dag twijfels over John Heitinga en zijn staf. Dat schrijft ESPN in een reconstructie. Uiteindelijk kreeg de huidige Ajax-coach samen met Marcel Keizer het 'voordeel van de twijfel', al had directeur voetbal Marijn Beuker met Iñigo Pérez van Rayo Vallecano liever een buitenlandse trainer gezien. Technisch directeur Alex Kroes zwichtte echter voor de druk van hogerhand

Ajax moest na afloop van het vorige seizoen op zoek naar een nieuwe trainer. Daags nadat Ajax definitief de landstitel had verspeeld aan PSV, besloot Francesco Farioli om zij spullen te pakken. Hoewel het voetbal niet altijd des Ajax was, presteerde de Italiaan wel goed. Uiteindelijk vertrok Farioli uit Amsterdam omdat hij onvoldoende aanknopingspunten zag en vanwege 'meningsverschillen over bezuinigingen, het doorselecteren en investeren in faciliteiten als voeding en mentale gesteldheid'.

Voor de buitenwacht komt het vertrek van Farioli als een verrassing, maar intern hielden Kroes en Beuker al langer rekening met een vertrek van de Italiaan. Ze spraken dan ook met Erik ten Hag, die uiteindelijk koos voor het Duitse Bayer Leverkusen. Vervolgens kwam Ajax uit bij Heitinga en Keizer, waarbij Keizer een rol als hoofdtrainer vanwege de extra druk niet zag zitten. Uiteindelijk koos hij voor een duorol met Heitinga.

"Heitinga en Keizer hebben beiden al een wisselvallig verleden als hoofdtrainer in Amsterdam. Toch krijgt het duo het ‘voordeel van de twijfel’ voor een herkansing, zo klinkt het in de directiekamer van Ajax", aldus ESPN. "De club tilt zwaar aan de banden van Heitinga en Keizer met Liverpool-trainer Arne Slot, inmiddels het grote uithangbord van het Nederlandse trainersgilde. Keizer wisselt sinds hun gezamenlijke Cambuur-tijd veel voetbalideeën met Slot uit, Heitinga was vorig seizoen zijn assistent op Anfield."

Assistent Peereboom schiet uit slof tegen Ajax-talenten

Als assistenten gaat Ajax voor Urby Emanuelson en Frank Peereboom, waarbij de aanstelling van laatstgenoemde flink wat vraagtekens opriep. Er is onvrede over Peereboom, die met Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divsiie op een teleurstellende zeventiende plaats eindigde. " Het spel is te vaak ondermaats en Ajax vindt dat te weinig spelers zich onder Peereboom individueel doorontwikkelen in Jong Ajax", schetst de betaalzender.

Daarnaast is Peereboom meerdere keren 'op extreme wijze' uit zijn slof geschoten tegen de talenten van Ajax. “Nu moet ik mij morgen weer bij Alex (Kroes, red.) verantwoorden voor jullie wanprestaties!”, kaffert hij meermaals richting Jong Ajax-spelers na nederlagen, weet ESPN. "Ook verwijt hij de talenten regelmatig dat zij het Ajax-shirt niet waard zijn en gebeurt het meerdere keren dat Peereboom twee uur voor de aftrap nog van basisopstelling wijzigt, logischerwijs leidend tot teleurstelling bij jongelingen die rekenden op een basisplek."

Intern grote twijfels bij Ajax, Beuker mikt op Spanjaard

"Binnen de club zijn er vanaf het eerste moment twijfels over de komst van Heitinga en samenstelling van de staf", gaat ESPN verder. "Algemeen directeur Menno Geelen is niet volledig overtuigd, maar legt de voetbaltechnische leiding in handen van Kroes en Beuker. Kroes kiest op aandringen van de raad van commissarissen voor Heitinga, ondanks dat Beuker aanzienlijk minder enthousiast is."

Beuker zag het wel zitten in Rayo Valecano-trainer Pérez, terwijl ook de naam van Go Ahead Eagles-trainer Paul Simonis viel. Er volgde een oriënterend kopje koffie met Kroes, maar uiteindelijk pakte de technisch directeur niet door. Ook vanuit de raad van commissarissen waren er grote twijfels over Simonis vanwege zijn gebrek aan Ajax. "Ook Heitinga ontbeert jarenlange ervaring als hoofdtrainer, maar voor Kroes en een groot gedeelte van de rvc blijken de Nederlandse nationaliteit en ‘Ajax-DNA’ zwaarder te wegen dan de bewezen kwaliteit om zijn voetbalvisie over te brengen op een spelersgroep", besluit ESPN.