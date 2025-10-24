Volgens Johan Derksen is de huidige crisis bij Ajax veroorzaakt door Jan van Halst. De voormalige analist liet volgens De Snor Sven Mislinat veel foute keuzes maken, waarna de club in een diep dal belandde.

Het gaat momenteel niet goed met Ajax. De Amsterdammers zijn allesbehalve overtuigend in de Eredivisie en werden woensdag andermaal weggevaagd in Europa: Chelsea was met 5-1 te sterk. Tijdens Vandaag Inside krijgt René van der Gijp de vraag of het nog goed komt met Ajax. "Nee", is het heldere antwoord van de analist. "Zeker als je PSV en Feyenoord aan het kijken bent, dat staat daar duidelijk boven."

Artikel gaat verder onder video

Van der Gijp zag Kenneth Taylor woensdag vroeg inrukken door een grove charge op Facundo Buonanotte. "Hele domme overtreding. Maar ook een overtreding uit wanhoop. Zo van: ik wil laten zien dat ik aan het bikkelen ben. Je kunt beter proberen goed te spelen."

Derksen mengt zich dan in het gesprek en komt direct met een bijzonder statement. "In principe is het de schuld van Jan van Halst." De zaal begint te lachen en ook Wilfred Genee en Van der Gijp weten niet wat ze horen. Laatstgenoemde vraagt dan: "Echt, meen je dat nou?"

"Van Halst was directeur en die heeft die Duitser (Sven Mislintat, red.) vijftien verkeerde spelers laten kopen. Hij heeft niet ingegrepen." Job Knoester ziet een andere oorzaak voor de crisis. "De dickpic (van Marc Overmars, red.), daar is het begonnen." Sindsdien heeft Ajax geen overtuigende technisch directeur meer gehad.

Wout Weghorst en John Heitinga

Van der Gijp maakt nog een andere pijnlijke constatering. "Het is ook niet des Ajax dat we het alleen over Wout Weghorst hebben he. Vroeger hadden we het over De Jong, Van de Beek, Ziyech, noem het maar op." Volgens Derksen, die vindt dat Weghorst normaal gesproken ook niet voor Ajax hoort te spelen, levert het ontslag van de trainer John Heitinga niks op.

"Nee, nee, het is helemaal mis. De spelersgroep is ook niet goed genoeg. Er is geen enkele trainer die met deze selectie wel iets presteert. Die Italiaan (Francesco Farioli, red.) heeft achteraf een topprestatie geleverd. Maar die is slim vertrokken nu."

Fred Grim

Ook over de recente aanstelling van Grim is Derksen niet te spreken. "Je hebt nu vier mensen op de bank zitten die geen van allen capabel zijn om op dit niveau te leiden."