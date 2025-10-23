Vaessen: 'Henderson noemde me een pussy, ik zei: je gaat huilen'

heeft een boekje opengedaan over een aanvaring die hij vorig seizoen tijdens Groningen - Ajax (2-2) had met . De Engelsman stoorde zich aan de keeper, waarna Vaessen na de gelijkmaker nog even zijn gram ging halen.

Ajax lag vorig seizoen op koers om de landstitel te pakken, maar gaf deze in de laatste weken van het seizoen nog weg. Door het puntenverlies in Groningen op 14 mei kon PSV met nog één speelronde te gaan de koppositie pakken. Die werd door de ploeg van Peter Bosz niet meer afgestaan: de Eindhovenaren pakten de titel.

Vaessen, doelman van FC Groningen, staat niet te boek als de meest sympathieke speler in de Eredivisie en had het tijdens het duel met Ajax ook met meerder spelers aan de stok. In de Kon Veel Minder Podcast vertelt de keeper over een aanvaring met Henderson. Net voor de vrije trap van Groningen, waar de 2-2 uit viel, stonden de aanvoerder van Ajax en Vaessen met elkaar te praten. Heel gezellig was dat gesprek echter niet. "Hij zei 'pussy, dit en dat'. Toen zei ik voor de grap tegen hem: 'We gaan nog scoren en dan ga je huilen'. Hij had gewoon een grote mond."

Thijmen Blokzijl tikte vervolgens de 2-2 binnen. "We scoren en ik loop naar hem toe en zeg: 'Zie je, geen kampioenschap'. Achteraf dacht ik wel: Etienne, wat ben je eingelijk aan het doen? Maar ik had hem in de tang." Vaessen liet zich na afloop ook nog gelden en deelde toen vuistslagen uit aan een van de assistenten van Francesco Farioli, Felipe Sánchez Mateos.