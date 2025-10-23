Live voetbal

Ronald de Boer blundert: analist denkt dat Lukaku nog bij Chelsea speelt

Ronald de Boer
Foto: © Imago
2 reacties
Tijmen Gerritsen
23 oktober 2025, 13:59   Bijgewerkt: 14:53

Ronald de Boer heeft woensdagavond een opvallende fout gemaakt tijdens het analyseren van de wedstrijd tussen Chelsea en Ajax. De analist van Ziggo Sport dacht dat Romelu Lukaku nog bij de Londense club speelt, terwijl hij daar al lang niet meer speelt.

De fout werd door De Boer gemaakt in de voorbeschouwing op de wedstrijd tussen Chelsea en Ajax. De analist gaf aan dat bij Chelsea een aantal grote namen ontbraken: “Ze missen natuurlijk nog wel een paar spelers. Colin (Cole, red.) Palmer, een geweldenaar. Hij is er niet bij. Lukaku… Dus er zijn nog wel wat jongens weg”, zegt De Boer bloedserieus.

De analist wordt vervolgens ook niet gecorrigeerd door presentatrice Hélène Hendriks of collega-analist Wesley Sneijder.

Artikel gaat verder onder video

Lukaku heeft lange tijd voor Chelsea gespeeld, maar komt al een tijdje niet meer uit voor de Londense club. In 2022 werd de Belgische aanvaller al verhuurd aan AS Roma en uiteindelijk verliet hij Stamford Bridge in 2024 definitief. Hij tekende een contract bij Napoli, waar hij nu nog steeds actief is.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wesley Sneijder

Sneijder keihard: ‘Godts, Taylor, Sutalo, Rosa en Baas zijn Ajax-onwaardig’

  • Gisteren, 23:47
  • Gisteren, 23:47
Ajax-trainer John Heitinga

Heitinga reageert op spreekkoor Ajax-fans: 'Ik snap de emoties'

  • Gisteren, 23:41
  • Gisteren, 23:41
Kenneth Taylor van Ajax

Taylor steekt hand in eigen boezem: ‘We verliezen, daar voel ik me verantwoordelijk voor’

  • Gisteren, 23:25
  • Gisteren, 23:25
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Zozo
438 Reacties
801 Dagen lid
3.275 Likes
Zozo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

'Professor dr.' de Boer. De man denkt werkelijk dat hij een vooraanstaand analitycus is. Met z'n LBO-opleiding.

Pasveer
26 Reacties
890 Dagen lid
18 Likes
Pasveer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hi-la-risch, kom niet meer bij.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Zozo
438 Reacties
801 Dagen lid
3.275 Likes
Zozo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

'Professor dr.' de Boer. De man denkt werkelijk dat hij een vooraanstaand analitycus is. Met z'n LBO-opleiding.

Pasveer
26 Reacties
890 Dagen lid
18 Likes
Pasveer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hi-la-risch, kom niet meer bij.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Chelsea - Ajax

Chelsea
5 - 1
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Romelu Lukaku

Romelu Lukaku
Napoli
Team: Napoli
Leeftijd: 32 jaar (13 mei 1993)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
0
0
2024/2025
Napoli
36
14
2024/2025
Chelsea
0
0
2023/2024
Roma
32
13

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Paris SG
3
10
9
2
Bayern München
3
10
9
3
Inter
3
9
9
4
Arsenal
3
8
9
5
Real Madrid
3
7
9
6
Dortmund
3
5
7
7
Man City
3
4
7
8
Newcastle
3
6
6
9
Barcelona
3
5
6
10
Liverpool
3
4
6
11
Chelsea
3
3
6
12
Sporting
3
3
6
13
Qarabağ
3
1
6
14
Galatasaray
3
-1
6
15
Spurs
3
1
5
16
PSV
3
2
4
17
Atalanta
3
-3
4
18
Marseille
3
2
3
19
Atlético
3
-1
3
20
Club Brugge
3
-2
3
21
Athletic
3
-3
3
22
Frankfurt
3
-4
3
23
Napoli
3
-5
3
24
R. Union SG
3
-6
3
25
Juventus
3
-1
2
26
Bodø/Glimt
3
-2
2
27
Monaco
3
-3
2
28
Slavia
3
-3
2
29
Pafos
3
-4
2
30
Leverkusen
3
-5
2
31
Villarreal
3
-3
1
32
København
3
-4
1
33
Olympiakos
3
-7
1
34
Kairat
3
-8
1
35
Benfica
3
-5
0
36
Ajax
3
-10
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel