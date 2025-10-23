Ronald de Boer heeft woensdagavond een opvallende fout gemaakt tijdens het analyseren van de wedstrijd tussen Chelsea en Ajax. De analist van Ziggo Sport dacht dat nog bij de Londense club speelt, terwijl hij daar al lang niet meer speelt.

De fout werd door De Boer gemaakt in de voorbeschouwing op de wedstrijd tussen Chelsea en Ajax. De analist gaf aan dat bij Chelsea een aantal grote namen ontbraken: “Ze missen natuurlijk nog wel een paar spelers. Colin (Cole, red.) Palmer, een geweldenaar. Hij is er niet bij. Lukaku… Dus er zijn nog wel wat jongens weg”, zegt De Boer bloedserieus.

De analist wordt vervolgens ook niet gecorrigeerd door presentatrice Hélène Hendriks of collega-analist Wesley Sneijder.

Lukaku heeft lange tijd voor Chelsea gespeeld, maar komt al een tijdje niet meer uit voor de Londense club. In 2022 werd de Belgische aanvaller al verhuurd aan AS Roma en uiteindelijk verliet hij Stamford Bridge in 2024 definitief. Hij tekende een contract bij Napoli, waar hij nu nog steeds actief is.