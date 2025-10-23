heeft gereageerd op de Chelsea-supporters die hem woensdagavond met een pijnlijk liedje vergeleken met de Engelse spits Andy Carroll. Dat blijkt uit beelden op sociale media.

Supporters van Chelsea daagden Weghorst in de eerste helft van de wedstrijd tussen de Engelsen en Ajax flink uit. De aanleiding daarvoor waren een aantal harde overtredingen van de spits van Ajax, waaronder een onbesuisde tackle op Enzo Fernández. Hij ging kermend van de pijn naar de grond in het strafschopgebied en Chelsea benutte vervolgens de strafschop.

"You're just a shit Andy Caroll, you're just a shit Andy Caroll", klonkt het woensdagavond massaal op Stamford Bridge. De Ajacied doet de Engelse fans schijnbaar denken aan Andy Carroll. Het zijn allebei lange spitsen met een knotje. De Chelsea-fans zijn alleen wat minder onder de indruk van Weghorst, in vergelijking met de oud-spits van onder meer West Ham United.

Weghorst kreeg het gezang van de Chelsea-fans mee, draaide zich om naar het publiek en stak een duimpje op naar de supporters van The Blues, zo blijkt uit beelden die vanaf de tribune zijn gemaakt.