Ajax was lachwekkend, ellendig slecht en roekeloos. Dat is de pijnlijke conclusie van de Engelse kwaliteitskranten na afloop van de 5-1 nederlaag van de Amsterdammers op bezoek bij Chelsea. Ook moet het ontgelden.

'Niemand kon in de val trappen en denken dat dit een van de grote Ajax-teams was', begint The Guardian. 'De Nederlandse giganten zijn hun nationale seizoen dramatisch begonnen en wisten dat ze op weg waren naar een nieuwe teleurstellende avond in deze competitie toen ze met tien man kwamen te staan, nadat Kenneth Taylor in de 15e minuut werd bestraft voor een onverklaarbare actie.'

Na de rode kaart kwam Chelsea razendsnel op een 2-0 voorsprong. Ajax deed nog wat terug via Wout Weghorst, die een penalty benutte. 'Maar Weghorst maakte de situatie aan de andere kant al snel erger. Het was moeilijk om niet te lachen toen de voormalige spits van Manchester United en Burnley een strafschop weggaf met een belachelijke overtreding op Enzo Fernández, die zelf de 3-1 maakte', schrijft The Guardian, dat uiteindelijk tot een harde conclusie komt: 'Ajax was lachwekkend en roekeloos.'

De BBC spreekt van een vernedering: 'Tieners Chelsea vernederen tiental Ajax', kopte de omroep in het wedstrijdverslag. 'Ajax is een ellendig elftal. Kenneth Taylor zette met zijn hoge en late tackle de toon zette en het was debet aan de zwakke prestatie van Ajax.

The Times zag een walk-over op Stamford Bridge van de gretige spelers in het blauw: 'De jongelingen van Chelsea gaven een ware les gaven aan een team dat bekendstaat om hun succes met jong talent.'