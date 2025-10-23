Ajax-fans zijn keihard voor Taylor, Weghorst en Baas

Supporters van Ajax uitten woensdagavond forse kritiek op , en tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea. Op X worden de spelers door veel fans ‘domheid’ verweten, nadat Taylor een rode kaart kreeg en zowel Weghorst als Baas een penalty veroorzaakte.

Ajax kende een sterk eerste kwartier op Stamford Bridge, maar daarna ging het mis. Taylor moest inrukken na een charge op Buonanotte en meteen daarna kwam Chelsea op voorsprong. Later in de eerste helft, bij een 2-1 stand, veroorzaakte Weghorst een strafschop met een onbesuisde overtreding op Enzo Fernández, die de daaropvolgende penalty benutte.

Weghorst was overigens wel de enige speler die scoorde namens Ajax; dat deed hij ook uit een penalty.

Later in de eerste helft veroorzaakte ook Baas een penalty, door op de voet van Estêvão te gaan staan. Veel fans moeten erkennen dat Ajax deze arbitrale beslissingen vooral aan zichzelf te wijten heeft en dat de spelers ‘dom’ bezig waren. De Amsterdammers verloren met 5-1 en staan helemaal onderaan in de competitiefase van de Champions League.