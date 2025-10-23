Live voetbal

Ajax-fans zijn keihard voor Taylor, Weghorst en Baas

Ajax-spits Wout Weghorst
Foto: © Imago
Dominic Mostert
23 oktober 2025, 07:25

Supporters van Ajax uitten woensdagavond forse kritiek op Kenneth Taylor, Wout Weghorst en Youri Baas tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea. Op X worden de spelers door veel fans ‘domheid’ verweten, nadat Taylor een rode kaart kreeg en zowel Weghorst als Baas een penalty veroorzaakte.

Ajax kende een sterk eerste kwartier op Stamford Bridge, maar daarna ging het mis. Taylor moest inrukken na een charge op Buonanotte en meteen daarna kwam Chelsea op voorsprong. Later in de eerste helft, bij een 2-1 stand, veroorzaakte Weghorst een strafschop met een onbesuisde overtreding op Enzo Fernández, die de daaropvolgende penalty benutte.

Weghorst was overigens wel de enige speler die scoorde namens Ajax; dat deed hij ook uit een penalty.

Later in de eerste helft veroorzaakte ook Baas een penalty, door op de voet van Estêvão te gaan staan. Veel fans moeten erkennen dat Ajax deze arbitrale beslissingen vooral aan zichzelf te wijten heeft en dat de spelers ‘dom’ bezig waren. De Amsterdammers verloren met 5-1 en staan helemaal onderaan in de competitiefase van de Champions League.

Chelsea - Ajax

Chelsea
5 - 1
Ajax
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
8
5
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

