vindt dat Ajax te weinig leiders heeft. De ervaren doelman van de Amsterdammers geeft op de persconferentie na de met 5-1 verloren wedstrijd tegen Chelsea aan dat hij mist. Zijn vertrek is een beslissing met grote consequenties tot gevolg geweest.

Ajax heeft het zwaar. Na een goed en stabiel seizoen onder Francesco Farioli hangen er nu donkere wolken boven de Johan Cruijff ArenA. De positie van trainer John Heitinga staat onder druk en de spelers lijken met de week minder zelfvertrouwen te krijgen. De oorzaak van het verval? "Dat is een moeilijke vraag", zegt Ajax-doelman Remko Pasveer op de persconferentie na de 5-1 nederlaag tegen Chelsea.

"We zijn duidelijk zoekende. Vorig jaar hadden we een andere speelstijl en dat verliep goed met de spelers die we hadden", blikt Pasveer terug. Vervolgens noemt hij een mogelijke oorzaak van het verval op. "Met Henderson hadden we een duidelijke leider die de boel bij elkaar hield en neerzette. Dat mis je zeker en ik denk dat dat heel erg belangrijk is voor een groep met veel jonge spelers. Het is denk ik tekenend voor de situatie waar we in zitten, dat we dat soort spelers missen op het veld."

Ondanks dat Henderson bij Ajax een doorlopend contact had, liet technisch directeur Alex Kroes de ervaren middenvelder deze zomer vertrekken naar Brentford. Daarvoor haalde hij de totaal onervaren James McConnell op huurbasis voor terug. Geen leider en daarnaast ook geen speler met de kwaliteiten van Henderson.

Pasveer zegt het niet hardop, maar geeft duidelijk aan dat hij het onverstandig vindt dat er bij Ajax geen ervaren speler is gehaald om Henderson te vervangen: "Het is heel belangrijk dat je een bepaalde ervaring en leiderschap hebt. Henderson was een leider op het veld, duidelijk in wat hij wilde. Hij hield jongens bij elkaar voorin en ik deed dat achterin, waar ik erg aanstuurde. Je mist daar nu meer sturing."

Steven Berghuis liet onlangs ook weten dat hij Henderson mist bij Ajax: "Het is natuurlijk moeilijk om een vervanger voor Jordan Henderson te vinden. Een speler van zijn kaliber, met zijn kwaliteit haal je gewoon niet snel naar Ajax. En je had 'em in huis, met nog een jaar contract..."