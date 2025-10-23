Remko Pasveer vindt dat Ajax te weinig leiders heeft. De ervaren doelman van de Amsterdammers geeft op de persconferentie na de met 5-1 verloren wedstrijd tegen Chelsea aan dat hij Jordan Henderson mist. Zijn vertrek is een beslissing met grote consequenties tot gevolg geweest.
Ajax heeft het zwaar. Na een goed en stabiel seizoen onder Francesco Farioli hangen er nu donkere wolken boven de Johan Cruijff ArenA. De positie van trainer John Heitinga staat onder druk en de spelers lijken met de week minder zelfvertrouwen te krijgen. De oorzaak van het verval? "Dat is een moeilijke vraag", zegt Ajax-doelman Remko Pasveer op de persconferentie na de 5-1 nederlaag tegen Chelsea.
"We zijn duidelijk zoekende. Vorig jaar hadden we een andere speelstijl en dat verliep goed met de spelers die we hadden", blikt Pasveer terug. Vervolgens noemt hij een mogelijke oorzaak van het verval op. "Met Henderson hadden we een duidelijke leider die de boel bij elkaar hield en neerzette. Dat mis je zeker en ik denk dat dat heel erg belangrijk is voor een groep met veel jonge spelers. Het is denk ik tekenend voor de situatie waar we in zitten, dat we dat soort spelers missen op het veld."
Ondanks dat Henderson bij Ajax een doorlopend contact had, liet technisch directeur Alex Kroes de ervaren middenvelder deze zomer vertrekken naar Brentford. Daarvoor haalde hij de totaal onervaren James McConnell op huurbasis voor terug. Geen leider en daarnaast ook geen speler met de kwaliteiten van Henderson.
Pasveer zegt het niet hardop, maar geeft duidelijk aan dat hij het onverstandig vindt dat er bij Ajax geen ervaren speler is gehaald om Henderson te vervangen: "Het is heel belangrijk dat je een bepaalde ervaring en leiderschap hebt. Henderson was een leider op het veld, duidelijk in wat hij wilde. Hij hield jongens bij elkaar voorin en ik deed dat achterin, waar ik erg aanstuurde. Je mist daar nu meer sturing."
Steven Berghuis liet onlangs ook weten dat hij Henderson mist bij Ajax: "Het is natuurlijk moeilijk om een vervanger voor Jordan Henderson te vinden. Een speler van zijn kaliber, met zijn kwaliteit haal je gewoon niet snel naar Ajax. En je had 'em in huis, met nog een jaar contract..."
Je kan het van twee kanten bekijken. Het gemis van een (dus niet 1) leider en het vertrek van Henderson.. Om met het laatste te beginnen. Media, met name de Telegraaf riep dat hij niets toevoegde en dat Ajax snel afscheid van hem moest nemen. Zij riepen dit, omdat ze het niet zagen. Ze zagen niet hoe belangrijk hij wel niet was. Dat begrijp ik. Het zijn immers slechts journalisten, die hun blaadje moeten zien te verkopen. Zij dragen 0,0 verantwoordelijkheid... Dan het missen van een leider. Iets dat vroeger, niet zo veel jaar gelden vaker werd geroepen. Laten we kijken naar bijv AZ of Feyenoord of in mindere mate PSV.. Bij Az is Classie de leider, maar werd hij gemist tegen Ajax? Integendeel, Kees Smit dartelde over het veld als een vlinder, als Muhammed Ali in zijn beste jaren. Ik zag geen echte leider. Bij feyenoord hebben ze een middenveld met spelers die elkaar aanvullen, een goed blok, althans in de Ned. competitie. Bij Psv hetzelfde. Is Veerman de leider? Schouten? Saibarie? Geen van drieën Psv heeft de mazzel met Peter Bosz (en het slechte spel van Bakayoko vorig jaar waardoor Persisic in de basis kwam en nooit meer wegging). In mijn ogen is het slechte middenveld, als gevolg van slecht aankoopbeleid debet aan de neergang.. Wellicht zijn de ogen van Heitinga nu geopend, al denk ik het niet, Dat is een ander verhaal..... Wordt vervolgd
kameraden, Ajax is uit de mode, uit de gratie, uit beeld. Ajax stelt niet zoveel meer voor, vergelijkbaar als FC UTRECHT, TWENTE, NEC, GRONINGEN. Enige verschil is dat Ajax beursgenoteerd is 109mln opgehaald om faillissement te voorkomen, en ze een begroting hebben die groter is dan genoemde concurrenten bij elkaar. Dat zal niet lang meer duren, ik ben er al aan gewend dat Ajax een marginale rol speelt in het huidige voetbal. Tegenwoordig is AZ, NEC, Groningen veel leuker om te kijken.
