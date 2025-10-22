Wesley Sneijder heeft woensdag na Chelsea - Ajax (5-1) hard uitgehaald naar vijf spelers van Ajax. In de nabeschouwing van Ziggo Sport stelt de oud-Ajacied dat , , , en allemaal ‘Ajax-onwaardig’ zijn.

Ajax ging woensdag in de Champions League hard onderuit bij Chelsea na een vroege rode kaart voor Taylor. De Amsterdammers boden in het eerste kwartier goed weerstand, maar daarna bleken de Londenaren met een man meer veel te machtig. Dat Ajax een goede openingsfase speelde, heeft Sneijder geen boodschap aan, zo maakt hij duidelijk bij Ziggo Sport.

Artikel gaat verder onder video

“We kunnen ons wel vastbinden aan die eerste vijftien minuten, maar we moeten niet vergeten dat er gewoon Ajax-onwaardige spelers op het veld staan”, klinkt het harde oordeel van de voormalig middenvelder. Sneijder benadrukt dat dit zeker niet voor alle Ajacieden geldt. “Maar er zijn gewoon te veel spelers met beperkte kwaliteiten.”

Na aandringen van Hélène Hendriks besluit Sneijder enkele voorbeelden te noemen. “Godts heb je helemaal niet gezien, dat is dan de speler die het meest creatief is”, steekt hij van wal. “Taylor haakt af binnen vijftien minuten, dat kan niet”, doelt hij op de rode kaart van de middenvelder, die zich hier zelf ook schuldig over voelde. “Sutalo, verdedigend gezien vind ik hem Ajax-onwaardig. Rosa vind ik Ajax-onwaardig. Baas werd aan alle kanten voorbijgelopen. Als linksback kan dat niet meer. Dan ga je maar door en door, maar dat is gewoon de kern. Je kunt er nog zo veel systemen op loslaten, maar hij heeft ook te dealen met deze spelers.”