Live voetbal

Sneijder keihard: ‘Godts, Taylor, Sutalo, Rosa en Baas zijn Ajax-onwaardig’

Wesley Sneijder
Foto: © Ziggo Sport
0 reacties
Niels Hassfeld
22 oktober 2025, 23:47

Wesley Sneijder heeft woensdag na Chelsea - Ajax (5-1) hard uitgehaald naar vijf spelers van Ajax. In de nabeschouwing van Ziggo Sport stelt de oud-Ajacied dat Mika Godts, Kenneth Taylor, Josip Sutalo, Lucas Rosa en Youri Baas allemaal ‘Ajax-onwaardig’ zijn.

Ajax ging woensdag in de Champions League hard onderuit bij Chelsea na een vroege rode kaart voor Taylor. De Amsterdammers boden in het eerste kwartier goed weerstand, maar daarna bleken de Londenaren met een man meer veel te machtig. Dat Ajax een goede openingsfase speelde, heeft Sneijder geen boodschap aan, zo maakt hij duidelijk bij Ziggo Sport.

Artikel gaat verder onder video

“We kunnen ons wel vastbinden aan die eerste vijftien minuten, maar we moeten niet vergeten dat er gewoon Ajax-onwaardige spelers op het veld staan”, klinkt het harde oordeel van de voormalig middenvelder. Sneijder benadrukt dat dit zeker niet voor alle Ajacieden geldt. “Maar er zijn gewoon te veel spelers met beperkte kwaliteiten.”

Na aandringen van Hélène Hendriks besluit Sneijder enkele voorbeelden te noemen. “Godts heb je helemaal niet gezien, dat is dan de speler die het meest creatief is”, steekt hij van wal. “Taylor haakt af binnen vijftien minuten, dat kan niet”, doelt hij op de rode kaart van de middenvelder, die zich hier zelf ook schuldig over voelde. “Sutalo, verdedigend gezien vind ik hem Ajax-onwaardig. Rosa vind ik Ajax-onwaardig. Baas werd aan alle kanten voorbijgelopen. Als linksback kan dat niet meer. Dan ga je maar door en door, maar dat is gewoon de kern. Je kunt er nog zo veel systemen op loslaten, maar hij heeft ook te dealen met deze spelers.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-trainer John Heitinga

Heitinga reageert op spreekkoor Ajax-fans: 'Ik snap de emoties'

  • Gisteren, 23:41
  • Gisteren, 23:41
Kenneth Taylor van Ajax

Taylor steekt hand in eigen boezem: ‘We verliezen, daar voel ik me verantwoordelijk voor’

  • Gisteren, 23:25
  • Gisteren, 23:25
Virgil van Dijk en Cody Gakpo

Slot bezweert crisis: Gakpo en Van Dijk scoren bij spectaculaire 1-5 overwinning

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Chelsea - Ajax

Chelsea
5 - 1
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Lucas Rosa

Lucas Rosa
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 25 jaar (3 apr. 2000)
Positie: V (L, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
6
0
2024/2025
Valladolid
21
0
2024/2025
Ajax
5
0
2023/2024
Valladolid
35
1

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Paris SG
3
10
9
2
Inter
3
9
9
3
Arsenal
3
8
9
4
Dortmund
3
5
7
5
Man City
3
4
7
6
Bayern München
2
6
6
7
Newcastle
3
6
6
8
Real Madrid
2
6
6
9
Barcelona
3
5
6
10
Qarabağ
3
1
6
11
Galatasaray
3
-1
6
12
PSV
3
2
4
13
Spurs
2
1
4
14
Marseille
2
3
3
15
Club Brugge
2
2
3
16
Sporting
2
2
3
17
Frankfurt
2
0
3
18
Liverpool
2
0
3
19
Atlético
3
-1
3
20
Chelsea
2
-1
3
21
Athletic
3
-3
3
22
Atalanta
2
-3
3
23
Napoli
3
-5
3
24
R. Union SG
3
-6
3
25
Juventus
2
0
2
26
Bodø/Glimt
3
-2
2
27
Pafos
3
-4
2
28
Leverkusen
3
-5
2
29
Monaco
2
-3
1
30
Slavia
2
-3
1
31
Villarreal
3
-3
1
32
København
3
-4
1
33
Olympiakos
3
-7
1
34
Kairat
3
-8
1
35
Benfica
3
-5
0
36
Ajax
2
-6
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel