Live voetbal

Taylor steekt hand in eigen boezem: ‘We verliezen, daar voel ik me verantwoordelijk voor’

Kenneth Taylor van Ajax
Foto: © Ziggo Sport
1 reactie
Niels Hassfeld
22 oktober 2025, 23:25

Kenneth Taylor heeft woensdag na de wedstrijd tegen Chelsea (5-1) de verantwoordelijkheid genomen voor de nederlaag. De middenvelder van Ajax kreeg na een kwartier een rode kaart, terwijl de Amsterdammers in de openingsfase goed weerstand boden. Taylor geeft aan trots te zijn op de manier waarop zijn ploeggenoten na de tegenslag op het veld stonden.

Ajax beleefde woensdag een heel vervelende avond op Stamford Bridge. De Amsterdammers konden in de openingsfase goed weerstand bieden, maar na een kwartier spelen moest gelegenheidsaanvoerder Taylor inrukken na een forse overtreding op Facundo Buonanotte. Na twee snelle goals van Chelsea deed Ajax via Wout Weghorst een kwartier voor rust nog wel wat terug. Twee strafschoppen in de blessuretijd en een treffer direct na de pauze maakten aan de Amsterdamse illusie een eind: 5-1.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van de wedstrijd neemt Taylor zijn verantwoordelijkheid en verschijnt hij voor de camera van Ziggo Sport. “Het was een duel en toen ik geel kreeg, wist ik dat het zomaar rood zou kunnen zijn”, vertelt de middenvelder, die na ingrijpen van de VAR van het veld werd gestuurd. “Ik ging over de bal heen, waardoor ik op zijn enkel kwam. Het was een klutsbal in een klutssituatie. Ik probeer het duel te winnen zodat ze niet kunnen counteren, maar ik raak hem ongelukkig op de enkel.”

Taylor liep naar eigen zeggen met een ‘klotegevoel’ van het veld na zijn rode kaart, omdat hij het heel lastig had gemaakt voor zijn ploeg. De rest van de wedstrijd heeft hij vanuit de kleedkamer gekeken. “Ik ben trots op de jongens, dat ze alles geven en het proberen goed te maken”, maakt Taylor zijn ploeggenoten een compliment. “Uiteindelijk verlies je en daar voel ik me verantwoordelijk voor.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wesley Sneijder

Sneijder keihard: ‘Godts, Taylor, Sutalo, Rosa en Baas zijn Ajax-onwaardig’

  • Gisteren, 23:47
  • Gisteren, 23:47
Ajax-trainer John Heitinga

Heitinga reageert op spreekkoor Ajax-fans: 'Ik snap de emoties'

  • Gisteren, 23:41
  • Gisteren, 23:41
Virgil van Dijk en Cody Gakpo

Slot bezweert crisis: Gakpo en Van Dijk scoren bij spectaculaire 1-5 overwinning

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Arena
1.211 Reacties
72 Dagen lid
2.769 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Taylor maakte een domme overtreding maar om nou te stellen dat hij verantwoordelijk is. Dat vind ik dan weer onzin. Dit is ook niet alleen het falen van Heitinga. Dit is het falen van een club. Helaas voor de aanhang die het met lede ogen moet aanzien. Hopen op betere tijden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
1.211 Reacties
72 Dagen lid
2.769 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Taylor maakte een domme overtreding maar om nou te stellen dat hij verantwoordelijk is. Dat vind ik dan weer onzin. Dit is ook niet alleen het falen van Heitinga. Dit is het falen van een club. Helaas voor de aanhang die het met lede ogen moet aanzien. Hopen op betere tijden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Chelsea - Ajax

Chelsea
5 - 1
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Kenneth Taylor

Kenneth Taylor
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (16 mei 2002)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
9
2
2024/2025
Ajax
33
9
2023/2024
Ajax
34
5
2022/2023
Ajax
32
8

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Paris SG
3
10
9
2
Inter
3
9
9
3
Arsenal
3
8
9
4
Dortmund
3
5
7
5
Man City
3
4
7
6
Bayern München
2
6
6
7
Newcastle
3
6
6
8
Real Madrid
2
6
6
9
Barcelona
3
5
6
10
Qarabağ
3
1
6
11
Galatasaray
3
-1
6
12
PSV
3
2
4
13
Spurs
2
1
4
14
Marseille
2
3
3
15
Club Brugge
2
2
3
16
Sporting
2
2
3
17
Frankfurt
2
0
3
18
Liverpool
2
0
3
19
Atlético
3
-1
3
20
Chelsea
2
-1
3
21
Athletic
3
-3
3
22
Atalanta
2
-3
3
23
Napoli
3
-5
3
24
R. Union SG
3
-6
3
25
Juventus
2
0
2
26
Bodø/Glimt
3
-2
2
27
Pafos
3
-4
2
28
Leverkusen
3
-5
2
29
Monaco
2
-3
1
30
Slavia
2
-3
1
31
Villarreal
3
-3
1
32
København
3
-4
1
33
Olympiakos
3
-7
1
34
Kairat
3
-8
1
35
Benfica
3
-5
0
36
Ajax
2
-6
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel