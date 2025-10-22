heeft woensdag na de wedstrijd tegen Chelsea (5-1) de verantwoordelijkheid genomen voor de nederlaag. De middenvelder van Ajax kreeg na een kwartier een rode kaart, terwijl de Amsterdammers in de openingsfase goed weerstand boden. Taylor geeft aan trots te zijn op de manier waarop zijn ploeggenoten na de tegenslag op het veld stonden.

Ajax beleefde woensdag een heel vervelende avond op Stamford Bridge. De Amsterdammers konden in de openingsfase goed weerstand bieden, maar na een kwartier spelen moest gelegenheidsaanvoerder Taylor inrukken na een forse overtreding op Facundo Buonanotte. Na twee snelle goals van Chelsea deed Ajax via Wout Weghorst een kwartier voor rust nog wel wat terug. Twee strafschoppen in de blessuretijd en een treffer direct na de pauze maakten aan de Amsterdamse illusie een eind: 5-1.

Na afloop van de wedstrijd neemt Taylor zijn verantwoordelijkheid en verschijnt hij voor de camera van Ziggo Sport. “Het was een duel en toen ik geel kreeg, wist ik dat het zomaar rood zou kunnen zijn”, vertelt de middenvelder, die na ingrijpen van de VAR van het veld werd gestuurd. “Ik ging over de bal heen, waardoor ik op zijn enkel kwam. Het was een klutsbal in een klutssituatie. Ik probeer het duel te winnen zodat ze niet kunnen counteren, maar ik raak hem ongelukkig op de enkel.”

Taylor liep naar eigen zeggen met een ‘klotegevoel’ van het veld na zijn rode kaart, omdat hij het heel lastig had gemaakt voor zijn ploeg. De rest van de wedstrijd heeft hij vanuit de kleedkamer gekeken. “Ik ben trots op de jongens, dat ze alles geven en het proberen goed te maken”, maakt Taylor zijn ploeggenoten een compliment. “Uiteindelijk verlies je en daar voel ik me verantwoordelijk voor.”