Ronald en Frank de Boer: 'Zwayer mist rode kaart voor Chelsea tegen Ajax'

Ajax-spits Wout Weghorst
Foto: © Imago
Dominic Mostert
22 oktober 2025, 22:09

Scheidsrechter Felix Zwayer heeft een rode kaart gemist in de Champions League-wedstrijd tussen Chelsea en Ajax, vinden Ronald en Frank de Boer. Tosin Adarabioyo schopte tegen het hoofd van Wout Weghorst en deed dat bewust, denken de broers.

Weghorst hield een bebloed hoofd over aan het contact en kreeg zelfs nietjes. Toch kwam Adarabioyo weg zonder kaart. Eerder in de wedstrijd had Adarabioyo al een gele kaart gekregen, dus hij ontsnapte aan zijn tweede. “Dit was zeker een bewussie. Dit was een rode kaart”, oordeelt Ronald de Boer bij Ziggo Sport.

“Zij zeggen: die voet gaat sowieso naar beneden. Het is discutabel. Maar iedereen die een beetje gevoetbald heeft, weet: dit is een bewussie.” Toen het gebeurde, appte Ronald met zijn broer Frank. “Die zei: bewust. Maar dat neemt niet weg dat het de one-man-show is van Woutje. Die is aan het sleuren en trekken… Hij doet ook van die dingen dat je denkt: Wout…”

Zo veroorzaakte Weghorst een penalty met een onbesuisde overtreding op Enzo Fernández. “Hij zit zo in zijn emotie. Hij zegt nog dat hij de bal raakt.” Wesley Sneijder zegt dat hij het zag aankomen. “Die trap op z'n hoofd zag ik ook aankomen. Ze waren continu aan het bakkeleien, hij is continu met iedereen bezig. Dan krijgt hij op een gegeven moment een tik op zijn hoofd. Je ziet hem gewoon van ver, je ziet hem loeren, je ziet hem gaan, en dan sla je eigenlijk al je handen voor je gezicht.”

Sneijder concludeert lachend: “Dat hij dan aangeeft dat hij de bal raakt… Ja, op een gegeven moment raak je de bal.”

Had Tosin Adarabioyo een rode kaart verdiend?

Laden...
135 stemmen
Chelsea - Ajax

Chelsea
5 - 1
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
8
5
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Paris SG
3
10
9
2
Inter
3
9
9
3
Arsenal
3
8
9
4
Dortmund
3
5
7
5
Man City
3
4
7
6
Bayern München
2
6
6
7
Newcastle
3
6
6
8
Real Madrid
2
6
6
9
Barcelona
3
5
6
10
Qarabağ
3
1
6
11
Galatasaray
3
-1
6
12
PSV
3
2
4
13
Spurs
2
1
4
14
Marseille
2
3
3
15
Club Brugge
2
2
3
16
Sporting
2
2
3
17
Frankfurt
2
0
3
18
Liverpool
2
0
3
19
Atlético
3
-1
3
20
Chelsea
2
-1
3
21
Athletic
3
-3
3
22
Atalanta
2
-3
3
23
Napoli
3
-5
3
24
R. Union SG
3
-6
3
25
Juventus
2
0
2
26
Bodø/Glimt
3
-2
2
27
Pafos
3
-4
2
28
Leverkusen
3
-5
2
29
Monaco
2
-3
1
30
Slavia
2
-3
1
31
Villarreal
3
-3
1
32
København
3
-4
1
33
Olympiakos
3
-7
1
34
Kairat
3
-8
1
35
Benfica
3
-5
0
36
Ajax
2
-6
0

Complete Stand

