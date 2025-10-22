Scheidsrechter Felix Zwayer heeft een rode kaart gemist in de Champions League-wedstrijd tussen Chelsea en Ajax, vinden Ronald en Frank de Boer. Tosin Adarabioyo schopte tegen het hoofd van en deed dat bewust, denken de broers.

Weghorst hield een bebloed hoofd over aan het contact en kreeg zelfs nietjes. Toch kwam Adarabioyo weg zonder kaart. Eerder in de wedstrijd had Adarabioyo al een gele kaart gekregen, dus hij ontsnapte aan zijn tweede. “Dit was zeker een bewussie. Dit was een rode kaart”, oordeelt Ronald de Boer bij Ziggo Sport.

“Zij zeggen: die voet gaat sowieso naar beneden. Het is discutabel. Maar iedereen die een beetje gevoetbald heeft, weet: dit is een bewussie.” Toen het gebeurde, appte Ronald met zijn broer Frank. “Die zei: bewust. Maar dat neemt niet weg dat het de one-man-show is van Woutje. Die is aan het sleuren en trekken… Hij doet ook van die dingen dat je denkt: Wout…”

Zo veroorzaakte Weghorst een penalty met een onbesuisde overtreding op Enzo Fernández. “Hij zit zo in zijn emotie. Hij zegt nog dat hij de bal raakt.” Wesley Sneijder zegt dat hij het zag aankomen. “Die trap op z'n hoofd zag ik ook aankomen. Ze waren continu aan het bakkeleien, hij is continu met iedereen bezig. Dan krijgt hij op een gegeven moment een tik op zijn hoofd. Je ziet hem gewoon van ver, je ziet hem loeren, je ziet hem gaan, en dan sla je eigenlijk al je handen voor je gezicht.”

Sneijder concludeert lachend: “Dat hij dan aangeeft dat hij de bal raakt… Ja, op een gegeven moment raak je de bal.”

