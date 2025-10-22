Live voetbal 11

Woeste Ajax-fans scanderen 'Johnny rot op' vanuit uitvak

Supporters van Ajax tegen Chelsea
Dominic Mostert
22 oktober 2025, 21:30

Supporters van Ajax zijn woest op John Heitinga tijdens de wedstrijd tegen Chelsea. Vanuit het uitvak wordt gescandeerd ‘Johnny rot op, Johnny rot op’, nadat Oscar Gloukh halverwege de eerste helft werd gewisseld.

Na een hoopgevend eerste kwartier stortte Ajax volledig in. Kenneth Taylor incasseerde een rode kaart na een tackle op Facundo Buonanotte en vlak daarna maakte Marc Guiu de 1-0. Heitinga koos ervoor om creatieveling Gloukh naar de kant te halen en te vervangen door Jorthy Mokio.

Fans van Ajax waren woedend, zag Ziggo Sport-commentator Wytse van der Goot. “Dit was afgelopen weekend ook al aan de hand. Onbegrip, woede zelfs vanuit het uitvak, als Heitinga besluit Oscar Gloukh naar de kant te halen na de rode kaart. Niet een van zijn buitenspelers, maar zijn nummer 10.”

Heitinga haalde Gloukh zaterdagavond inderdaad ook naar de kant bij een achterstand. Twintig minuten voor tijd moest de zomeraanwinst het veld ruimen tegen AZ. Ook toen waren de fans boos.

