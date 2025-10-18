Live voetbal

Ajax-supporters fluiten Heitinga massaal uit na wissel Gloukh tegen AZ

De supporters van Ajax steken hun ongenoegen over trainer John Heitinga niet onder stoelen of banken tijdens het thuisduel met AZ. Twintig minuten voor tijd, bij een 0-2 achterstand, haalt de trainer Oscar Gloukh tot grote onvrede van de thuisfans naar de kant.

De Israëliër behoedde Ajax in de laatste wedstrijd voor de interlandbreak, uit bij Sparta Rotterdam, nog voor een nederlaag. Diep in blessuretijd tekende Gloukh voor de 3-3, waarmee hij ervoor zorgde dat Heitinga zijn ongeslagen status in de Eredivisie wist te behouden.

Die status lijkt zaterdagavond echter alsnog te gaan sneuvelen. Ajax begon niet eens zo slecht aan het duel met AZ, maar halverwege stond er toch een 0-2 voorsprong voor de Alkmaarders op het bord. Wessley Patati tekende na een klein halfuur van dichtbij voor de 0-1, nadat Ajax er niet in slaagde een hoekschop weg te werken. Vlak voor rust tekende Troy Parrott vanaf de penaltystip voor de tweede treffer voor de bezoekers.

In een poging het tij te keren bracht Heitinga na een kwartier spelen in de tweede helft eerst aanvoerder Davy Klaassen binnen de lijnen. Tien minuten later volgden James McConnell en Raúl Moro, als vervangers van Gloukh en Oliver Edvardsen. De wissel van Gloukh schiet de Ajax-fans massaal in het verkeerde keelgat. Op het moment dat de Israëliër zich richting zijlijn beweegt klinkt een striemend fluitconcert door de Johan Cruijff ArenA. Ook Gloukh zelf lijkt weinig begrip voor zijn wissel op te kunnen brengen.

Ajax - AZ

Ajax
0 - 2
AZ
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Oscar Gloukh

Oscar Gloukh
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 21 jaar (1 apr. 2004)
Positie: AM (C), A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
8
3
2025/2026
Salzburg
0
0
2024/2025
Salzburg
26
10
2023/2024
Salzburg
29
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
9
15
22
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

