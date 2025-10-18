ontbreekt voorlopig bij Ajax, zo meldt het Algemeen Dagblad. De buitenspeler ondervindt teveel hinder van zijn lies en krijgt voorlopig rust, waardoor hij zaterdagavond ontbreekt in de wedstrijdselectie van trainer John Heitinga en AZ en ook de belangrijke wedstrijden van komende week lijkt te gaan missen.

Berghuis kampt volgens de krant met 'opspelende liesklachten' die vorige maand al begonnen en hem het duel met Internazionale in de Champions League kostten. Voor de interlandbreak kwam hij vervolgens wel in actie tegen PSV, maar de voorbije weken zouden de klachten zich opnieuw geopenbaard hebben. "Nu is besloten om Berghuis te laten herstellen tot de lies weer volledig belastbaar is", aldus het AD.

Artikel gaat verder onder video

"Daardoor is de routinier voorlopig uit de roulatie en mist hij, naast de topper tegen AZ, hoogstwaarschijnlijk ook het zware uitduel met Chelsea in de Champions League woensdag en het bezoek aan FC Twente, volgende week zondag in de eredivisie", schrijft de krant.

Berghuis (33) kwam dit seizoen tot dusverre negen keer in actie voor Ajax. De rechtsbuiten, die ook op het middenveld uit de voeten kan, maakte in het thuisduel met Heracles Almelo (2-0) zijn eerste treffer van deze jaargang en fungeerde tegen Telstar (2-0) als aangever bij beide goals van Wout Weghorst.