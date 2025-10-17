Aad de Mos haalt in een interview met De Telegraaf stevig uit naar de clubleiding van Ajax. Volgens de oud-trainer van de Amsterdammers gaat het meer dan twee jaar duren om de gevolgen van het 'wanbeleid' van de afgelopen jaren teniet te doen.

Het bewuste interview met 78-jarige De Mos wordt morgen (zaterdag) pas gepubliceerd, maar chef sport Marcel van der Kraan van de ochtendkrant leest in de podcast Kick-Off alvast de passage over Ajax voor. De Mos stelt vast dat de sportieve misère bij Ajax maar voortduurt en zegt dat hem dat totaal niet verbaast.

'Na vertrek Overmars is er een half miljard doorheen gesluisd bij Ajax'

"Bij een topclub is een technisch directeur van levensbelang ", legt De Mos uit. "Marc Overmars heeft bij Ajax laten zien dat hij het kan. Daarna ook bij Antwerp. Na zijn vertrek is er bij Ajax een half miljard doorheen gesluisd. Er is een vrijbrief geweest om te doen en laten wat je wil. Je kunt eigenlijk niet geloven dat het zo gegaan is. Zo'n rijke club moest mensen op kantoor ontslaan omdat er wanbeleid is gevoerd op technisch gebied. Dat ga je echt niet rechttrekken in twee jaar tijd", aldus de trainer in ruste.

'Ajax is gaandeweg geen voetbalclub meer geworden, maar een beursbedrijf'

Volgens De Mos zitten er te weinig 'voetbalmensen' aan de knoppen bij Ajax, waar de dagelijkse leiding in handen is van Menno Geelen (algemeen directeur), Marijn Beuker (directeur voetbal) en Alex Kroes (technisch directeur). "Als mensen uit het volleybal of hockey even de les gaan lezen aan voetbaldieren die daar als trainer al jaren functioneren, dan krijg je een heel vertroebeld bedrijf. Ajax is gaandeweg geen voetbalclub meer geworden, het is een beursbedrijf. Er zitten veel mensen die niet uit de voetballerij komen en het beleid van Ajax bepalen."

Valentijn Driessen onderschrijft de analyse van De Mos. "Er is weinig van gelogen, natuurlijk", zegt de Telegraaf-journalist. "Dit is natuurlijk ook wat we hier de afgelopen jaren al regelmatig zeiden. Ajax wordt geleid als een bedrijf, maar ook het voetbal moet je er bij betrekken. Dat heeft eigenlijk een beetje het onderspit gedolven", aldus Driessen.

De Mos ziet het niet zitten in Dolberg

De Mos zegt verderop in het bewuste interview dat hij het niet ziet zitten in Kasper Dolberg, de spits die Ajax afgelopen zomer zes jaar na zijn vertrek terughaalde naar Amsterdam. "Ik had hem nooit teruggehaald naar Ajax. Hij mist het gif", oordeelt de oud-trainer. Driessen geeft De Mos opnieuw gelijk: "Er is altijd wat met die jongen, dat is het grote probleem. Het is geen zekerheidje. Als hij eenmaal fit is is het een prima speler, maar bij Denemarken komt hij er ook niet aan te pas."