AZ is de laatste jaren steeds meer toegegroeid naar Ajax, dat concludeert Demy de Zeeuw. In het verleden waren de Amsterdammers doorgaans te sterk voor de Alkmaarders, maar de laatste jaren is AZ uitgegroeid tot een ware angstgegner voor Ajax. Volgens De Zeeuw heeft dit alles te maken met het goede beleid dat wordt gevoerd in Alkmaar.

Ajax en AZ kunnen toch wel gezien worden als rivalen van elkaar. Toen De Zeeuw in de zomer van 2009 dan ook de overstap maakte van Alkmaar naar Amsterdam ging dat allerminst makkelijk, zo stelt hij. "Het lag toen ook al gevoelig", aldus De Zeeuw in gesprek met Ajax Showtime. "Het was geen leuke transfer’, herinnert hij zich. ‘Mijn mooiste tijd als voetballer heb ik bij AZ gehad, als team en als club, en bij Ajax is voor je droomclub spelen."

"Het is jammer dat het zo moeilijk gaat tussen AZ en Ajax", gaat De Zeeuw verder, die concludeert dat beide clubs in dezelfde regio acteren en dat AZ steeds meer successen is gaan boeken. "Ze zeggen: het is geen stap hoger. Maar elke speler zal beamen dat het bij Ajax een stap hoger is in alles", weet de oud-voetballer.

Wel ziet De Zeeuw dat AZ flink is gegroeid de laatste jaren en een flinke ontwikkeling heeft doorgemaakt. "Vroeger verloor AZ vaak van Ajax", beseft de voormalig middenvelder. "Nu winnen ze vaak en zijn ze ook vaak de betere. Ze hebben Ajax op veel vlakken bijgebeend met heel goed beleid, dat is heel knap. Petje af dat ze dat in korte tijd voor elkaar hebben weten te krijgen."

Ajax wacht al sinds 2021 op zege tegen AZ

Ajax en AZ staan zaterdagavond om 21.00 uur tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA. Trainer John Heitinga, die flink onder druk staat in Amsterdam, zal hopen op een zege. De laatste overwinning van de hoofdstedelingen op de provinciegenoot dateert alweer van 25 april 2021. Destijds won Ajax met 2-0 van AZ dankzij twee treffers van Davy Klaassen.