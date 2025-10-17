John Heitinga kan in de wedstrijd tegen AZ niet beschikken over en . Dat onthult de trainer van Ajax op de persconferentie daags voor het Eredivisie-treffen. Verdediger is nog een twijfelgeval voor het duel in de Johan Cruijff ArenA.

Na het teleurstellende 3-3 gelijke spel tegen Sparta Rotterdam ging Ajax in mineur de interlandperiode in. Bovendien nam de druk op Heitinga vanuit de buitenwacht toe. De directie blijft vooralsnog achter de geplaagde oefenmeester staan en stelde bovendien met Fred Grim de door hem gewenste extra assistent-trainer aan.

Voorafgaand aan het duel met AZ werd Heitinga gevraagd naar de fitheid van zijn selectie. "We hebben deze interlandperiode goed kunnen gebruiken om extra tijd en aandacht te geven aan jongens die met klachten liepen", geeft de oefenmeester te kennen op de persconferentie. "De groep is nog niet volledig fit. Er zitten nog wel wat twijfelgevallen tussen."

Volgens Heitinga zijn Dolberg en Wijndal, evenals de al langer geblesseerde Youri Regeer, niet van de partij bij de thuiswedstrijd tegen AZ. Achter de naam van Itakura staat nog een groot vraagteken. "Dat moeten we vandaag (vrijdag, red.) afwachten. Hij heeft gisteren (donderdag, red.) volledig meegetraind, maar wat is de reactie daarop?", stelt Heitinga, die ook goed nieuws had over Mika Godts. De Belgische aanvaller is volledig hersteld van een blessure. "Er zijn een aantal jongens die vandaag (vrijdag, red.) nog eerst de training goed door moeten komen", besluit hij.

