Live voetbal

Heitinga mist Wijndal en Dolberg tegen AZ, Itakura twijfelgeval

Ajax-trainer John Heitinga geeft een persconferentie
Foto: © YouTube Ajax
1 reactie
Maurice Mazenier
17 oktober 2025, 10:05

John Heitinga kan in de wedstrijd tegen AZ niet beschikken over Kasper Dolberg en Owen Wijndal. Dat onthult de trainer van Ajax op de persconferentie daags voor het Eredivisie-treffen. Verdediger Ko Itakura is nog een twijfelgeval voor het duel in de Johan Cruijff ArenA.

Na het teleurstellende 3-3 gelijke spel tegen Sparta Rotterdam ging Ajax in mineur de interlandperiode in. Bovendien nam de druk op Heitinga vanuit de buitenwacht toe. De directie blijft vooralsnog achter de geplaagde oefenmeester staan en stelde bovendien met Fred Grim de door hem gewenste extra assistent-trainer aan.

Artikel gaat verder onder video

Voorafgaand aan het duel met AZ werd Heitinga gevraagd naar de fitheid van zijn selectie. "We hebben deze interlandperiode goed kunnen gebruiken om extra tijd en aandacht te geven aan jongens die met klachten liepen", geeft de oefenmeester te kennen op de persconferentie. "De groep is nog niet volledig fit. Er zitten nog wel wat twijfelgevallen tussen."

Volgens Heitinga zijn Dolberg en Wijndal, evenals de al langer geblesseerde Youri Regeer, niet van de partij bij de thuiswedstrijd tegen AZ. Achter de naam van Itakura staat nog een groot vraagteken. "Dat moeten we vandaag (vrijdag, red.) afwachten. Hij heeft gisteren (donderdag, red.) volledig meegetraind, maar wat is de reactie daarop?", stelt Heitinga, die ook goed nieuws had over Mika Godts. De Belgische aanvaller is volledig hersteld van een blessure. "Er zijn een aantal jongens die vandaag (vrijdag, red.) nog eerst de training goed door moeten komen", besluit hij.

❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Valentijn Driessen met Ajax-logo

Driessen: ‘Kroes geeft Ajax-fans machtsmiddel voor ontslag Heitinga’

  • Gisteren, 20:59
  • Gisteren, 20:59
Demy de Zeeuw

De Zeeuw solliciteert naar toekomstige functie bij Ajax: ‘Maar alleen als ik goed genoeg ben’

  • Gisteren, 20:19
  • Gisteren, 20:19
Voetbalpraat lovend over interview Kroes: ‘Dit is een meesterzet’

Voetbalpraat lovend over interview Kroes: ‘Dit is een meesterzet’

  • Gisteren, 19:45
  • Gisteren, 19:45
7 1 reactie
Reageren
1 reactie
K. Daffie
130 Reacties
773 Dagen lid
823 Likes
K. Daffie
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat wordt dus een 6 punten wedstrijd.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

K. Daffie
130 Reacties
773 Dagen lid
823 Likes
K. Daffie
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat wordt dus een 6 punten wedstrijd.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel