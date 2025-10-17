John Heitinga staat voor de week van de waarheid met Ajax. De oefenmeester van de Amsterdammers staat onder immens grote druk en staat een loodzware week voor de boeg met wedstrijden tegen AZ, Chelsea en FC Twente. Clubwatcher Johan Inan adviseert de geplaagde Heitinga om te voorkomen dat Ajax wederom door het ijs zakt. Zo moet de coach een speler na een slechte wedstrijd 'gewoon' laten staan.

Heitinga mocht vorig seizoen een jaartje 'meelopen' met Arne Slot en Liverpool, maar kan als trainer van Ajax nog weinig potten breken. In de Eredivisie zijn de Amsterdammers nog ongeslagen, maar overtuigend is het spel allerminst. En in de Champions League heeft Ajax nul punten uit twee duels gehaald, waarbij vooral de 4-0 blamage bij Olympique Marseille zorgde voor schaamrood op de kaken van de technische staf. Op verzoek van Heitinga is Ajax op jacht gegaan naar een extra assistent. Voor die rol was Thomas Duivenvoorden van De Graafschap in beeld, maar hij besloot niet in te gaan op de avances van Ajax. Uiteindelijk loste de club het intern op door Grim aan te stellen.

Nu staat Heitinga een soort van 'week van de waarheid' te wachten met wedstrijden tegen AZ, Chelsea en FC Twente. "Ajax leek de voorbije maanden te vaak een speeltuin waarin alles mocht en niets moest. Geen wonder dat het werd weggespeeld door laagvliegers. Die ondergrens bepaalt de trainer ook zelf. Door het elftal niet alleen een goed plan mee te geven, maar zijn spelers van meet af aan een ijzeren discipline aan te meten waardoor het niet snel door het ijs zakt", aldus Inan in het Algemeen Dagblad.

Als voorbeeld haalt hij het meeverdedigen van de aanvallers aan. "Vergelijk de steun van Steven Berghuis aan Lucas Rosa tegen PSV in maart met die van Godts aan Wijndal vorige maand", vervolgt hij. "Dat verschil is maar gigantisch. Als je dat als trainer toelaat, ben je ten dode opgeschreven. Heitinga moet de speeltuin slopen. Door spelers te confronteren met de beelden, duidelijke kaders te stellen en die door een aantal spelers ook te laten bewaken", schetst Inan, die ook het gemis van Jordan Henderson benadrukt. De voormalig captain stelde wel orde op zaken als iemand verzaakte bij het meeverdedigen.

Heitinga moet speler na slechte wedstrijd laten staan

Inan vindt ook dat Heitinga een speler minder snel moet slachtofferen na een slechte wedstrijd. Hierbij noemt hij Jorthy Mokio en Kian Fitz-Jim als voorbeeld. Beiden moesten lange tijd wachten op een nieuwe kans na een mindere wedstrijd. "Nog los van dat spelers hierdoor angst kunnen krijgen om fouten te maken en veel op safe kunnen gaan spelen, geeft Heitinga met het gewissel bepaalde combinaties van spelers niet de gelegenheid aan elkaar te wennen en elkaar te versterken. Voor Taylor was dat haast onmogelijk, aangezien hij al vijf verschillende controleurs naast of onder zich kreeg", klinkt het.

Clubman Heitinga moet vaker met de vuist op tafel slaan

Met Grim kreeg Heitinga dan eindelijk zijn gewenste extra assistent. Hier ging echter wel zo'n 2,5 maand overheen, aangezien de oefenmeester na de oefennederlaag tegen Como al vroeg om extra handen. Ajax zette vol in op Duivenvoorden, die te duur bleek. "Maar als jij handen en voeten tekort komt en die ‘overview’ niet kan pakken, waarom sla je dan niet intern een keer keihard op tafel? Waarom laat je het al die tijd op z’n beloop als het elftal er ook nog onder lijdt?", vraagt Inan zich af.

"Ajax mag een clubman aangesteld hebben, het gevaar daarvan is dat hij zich schikt in alle bezuinigingen voor de staf en selectie. Daarom ook stelde Heitinga voor dan maar de 20-jarige James McConnell van Liverpool te huren als controleur. Hij heeft nog amper gespeeld. Iedereen binnen de club ontdekt nu hoe erg Ajax snakt naar een ervaren leider", erkent Inan, die tot slot ook de vergelijking trekt met Farioli die wel om specialisten vroeg bij de directie. "Een extra assistent, fysiektrainer, diëtist, herstelcoach, kok, psycholoog, noem maar op. De directie werd gek van de veeleisende Italiaan. Dat zorgde voor wrijving, maar die wrijving leverde Ajax ook eindelijk weer wat glans op", besluit hij.

